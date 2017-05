Madres aumentan su autoestima

TIJUANA, Baja California(GH)

Madres tijuanenses aprovecharon la celebración del 10 de Mayo para realizarse un cambio de imagen con el cual aumentaron su autoestima.



Valeria Hernández, de 39 años y madre de 3 niños, fue una de las miles de mamás que estuvieron en el taller de automaquillaje y corte de cabello, servicios que regaló el evento Caliente Ayuda.



“Yo venía por la música, pero también aproveché para hacerme un cambio de look porque por una cosa u otra cosa nunca puedo arreglarme como a mí me gusta, porque me dedico al hogar y también trabajo”, dijo Valeria Hernández.



Durante este taller aprendió a maquillarse y a combinar los colores que le van a su piel morena.



“Y me siento muy bien. Me gusta como quedé. La verdad no estoy acostumbrada a verme así. Y siento que me veo bonita”, expresó Valeria.



Una de las maestras de este taller comentó que a través de esta actividad las participantes logran aprender a usar correctamente su maquillaje.



“También esta labor es para que las mujeres o quienes deseen participar en este curso le saquen provecho a sus facciones, se den cuenta de que soy atractivas o atractivos, se sientan bien consigo mismos, además de quitar la idea equivocada que se tiene al pensar que por comprar cosméticos caros se van a ver bien”, detalló la maestra de maquillaje.



Durante este evento los organizadores también consintieron a las asistentes con bailes, música en vivo y rifas de aparatos electrodomésticos.