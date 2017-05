UDCI realiza coloquio de investigación dentro de su 25 aniversario

TIJUANA, Baja California(GH)

Como parte de las actividades del 25 aniversario de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI) fue llevado a cabo el Coloquio de Investigación en el que participaron las licenciaturas de Derecho, Psicología y Educación.



La directora de la Licenciatura en Psicología, Laura Elena López Hernández comentó que en este evento se expusieron los mejores trabajos de investigación de las 3 carreras participantes y dichas ponencias se realizaron en ambos turnos.



“Una de las funciones más importantes de la educación superior para el desarrollo del país, es precisamente apoyar la investigación, ya que es donde se presenta un mayor rezago por eso nosotros como institución educativa sentimos el deber de difundir los trabajos que aquí se realizan, los cuales pueden tener un impacto positivo en la sociedad o en el terreno de la ciencia”, explicó.



Recalcó el hecho de que con este tipo de ejercicios, el estudiante no viene a leer un trabajo, sino que expone un proyecto en el que estuvo involucrado desde su inicio y a la vez le da confianza de presentar su trabajo ante un público.



En lo que refiere al tema de Psicología, detalló que se trata de un trabajo realizado en una clínica de la colonia Mariano Matamoros a pacientes diabéticos el cual fue un proyecto de impartir ayuda psicoeducativa, al final se ven los resultados entre las personas que la recibieron y las que no lo hicieron.



Asimismo, informó que el tema de Derecho consiste en el divorcio y el impacto que puede llegar a tener en las leyes, así como el de Educación habla del lenguaje de señas y su posible aplicación en las escuelas públicas con el objetivo de que los niños no sean víctimas de discriminación.



López Hernández opinó que aunque los temas son muy variados, todos son de suma importancia para atender necesidades de la sociedad, “La investigación nos ayuda a ser más reflexivos, a ir con una opinión alejada de la visceralidad y eso es lo que nosotros queremos que aprendan los muchachos”, finalizó.