Una mami al pie del cañón

TIJUANA, Baja California(GH)

La llegada de Juan Francisco Díaz a la familia Delgadillo vino a poner la cereza en el pastel, 17 años después del último embarazo, el arribo del varoncito cambió el rumbo de María Martha Delgadillo.



“Me dio mucha felicidad, venía en camino y no quise decirle a nadie, ya casi hasta lo último les dije que sería niño, yo lo supe desde los tres meses”, recordó la feliz mamá.



Conocido en el medio artístico como Frank Di, este cantante tijuanense egresado de varios reality musicales, siendo el más fuerte "La Voz México", le ha dado grandes satisfacciones a su mamá desde antes de empezar a cantar.



Nunca fue un niño que destacara en los bailes de la escuela, no había ese aviso de sus aptitudes vocales, sino hasta los 17 años que le hizo saber asistiría a un casting.



“Hasta que me llamaron por teléfono y me dijeron: Señora que no se ha dado cuenta que tiene un gran talento en su casa, yo asustada, no sabía qué pasaba, y pues necesitaban mi firma porque había quedado”, recordó fue para “El show de los sueños”.



Frank Di comentó que tuvo miedo de que su mamá no aceptara por todo lo que se dice del medio, pero fue la primera en decir que sí.



“No todo mundo recibe el apoyo de su mamá, recuerdo que estábamos los dos llorando y que ella me dijera: No pasa nada, y que dijera, ahí viene la Academia, pues vamos a la Academia”, explicó el cantante.



Desde el día uno, María Martha Delgadillo siempre ha estado ahí, su mayor consejo es que para llegar al éxito, su llave debe ser la humildad.



“Yo no lo veo como el único, o el mejor no, yo inclusive le doy todas las bendiciones a los concursantes”, explicó, “yo solo pido que Dios bendiga a mi hijo”.



Como toda mamá tiene que ser fuerte, darle ese respaldo, ese ánimo de seguir adelante, aunque también se sufra.



Para todos, la mamá siempre será la mejor, pero Frank Di sabe que la tiene porque sus amigos, sus más cercanos se lo hacen ver.



“Tengo muchos amigos que me dicen que mi mamá es la mejor, aunque todos los días estemos del chongo”, recalca el intérprete de “Loco de atar”.



Frank Di sabe que aunque esté lejos de su hogar, siempre contará con los mejores consejos de su madre, quien nunca se equivocará en darle uno, quien siempre le preparará su mejor platillo y estará ahí esperándolo.



Al detalle

-Durmió con su mami hasta los 14 años

-Siempre fue un niño protegido por la diferencia de edades del resto de sus hermanas.

-Fue una bendición que llegara a la familia

-El primer día de kinder no quería ir a la escuela y lo llevó arrastrando

-“Te lo pido por favor” es el tema que siempre le dedica