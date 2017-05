Maestros amenazan con otro paro para el viernes

MEXICALI, Baja California(GH)

“No queremos más promesas” fueron las palabras de la Secretaria General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), durante el mitin que se llevó a cabo ayer en el palacio de Gobierno.



María Luisa Gutiérrez Santoyo, expresó que desde que anunciaron el paro de labores solamente tuvo un acercamiento con el Secretario de Educación del Estado, Miguel Ángel Mendoza González, sin embargo no lograron un acuerdo.



“Fue un planteamiento que no cumple con la expectativa que solicitamos, dijimos claro que no queremos más promesas, queremos una ruta clara que se firme, que haya un compromiso y sobretodo que sea tangible”.



“…Que yo la pueda transmitir hacía mis compañeros trabajadores de la educación con la seguridad de que van a cumplir con ella”.



Gutiérrez Santoyo detalló que la propuesta fue un pago a los interinos para los próximos días, pero que esperarán a que se cumpla para frenar su movimiento.



Una ruta para el pago de los interinos que pudiera ser el viernes o pudiera ser el lunes, yo esperaré pero esperaré en la calle que eso se dé.



“A mí me molestó que al término del ciclo hubiéramos pedido que los trabajadores de la educación cobrarán para que se pudieran ir de vacaciones con la tranquilidad de que iban a poder cubrir sus deudas”.



“Dieron una segunda fecha en el mes de abril, que tampoco cumplieron, entonces que certeza puedo tener yo de que ahora van a cumplir”, expresó la líder sindical.



Al mitin en Mexicali señalaron que acudieron más de 1 mil personas, entre maestros interinos y docentes esperando recibir su jubilación.



En Baja California más de 239 mil alumnos se quedaron sin clase este martes, de los más de 980 planteles que corresponden al magisterio.



Pagos atrasados desde 2015



Nelson Juárez, expresó que tiene pagos retrasados de horas trabajadas como interino del 2015 y otro adeudo que abarca de agosto a diciembre del 2016, por lo que considera una falta de respeto a su trabajo la situación actual.



“Es un problema muy grave que está ocurriendo desde hace mucho tiempo y no podemos continuar así… sí me ha perjudicado muchísimo porque en lo personal lo poco que percibimos más a parte tenemos que pedir prestado en un banco o una caja de ahorro y al final tenemos que pagar interés por esos préstamos…”



“Cuando nos hacen los pagos, ya ha pasado mucho tiempo ya ni nos alcanza, pues es un rezago grandísimo el que tenemos”, opinó.



Por su parte, el maestro de primaria, Juan Luna Muro, dijo que tiene más de 4 años en lista de espera para su jubilación, pero que no ve claro…



“Ya tengo 35 años de servicio en el plantel y nomás no hay jubilaciones, uno espera y espera y nomás la lista no baja”, compartió.



Cabe recordar que son más de 440 millones de pesos que se adeudan a los más de 3 mil 200 interinos, sumando todos los rezagos.



Así como más de 1 mil 500 millones de pesos que se necesitan para jubilar y pensionar a más de 3 mil 500 maestros del Estado.



Gutiérrez Santoyo, declaró que el próximo viernes realizarán un volanteo en todas las ciudades de cada municipio, con el fin de darle a conocer a la ciudadanía la problemática del magisterio.