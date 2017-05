Combinaron los roles de madre y universitaria

TIJUANA, Baja California(GH)

Actualmente las mujeres deben combinar varios roles día a día, un ejemplo son aquellas jóvenes que son madres al mismo tiempo que se desempeñan como estudiantes o profesionistas.



Como fue el caso de Yesenia Castañeda, quien compartió cómo combinó el embarazo de su hija, quien hoy tiene 11 años de edad, con los últimos meses de su carrera profesional.



“Tener a mi hija no fue un impedimento para continuar con mis estudios, de ella tomé la fuerza necesaria para seguir adelante y dar el último estirón en mi formación académica”, expresó.



Relató que Zara nació antes de iniciar el último semestre de la licenciatura en Comunicación, que cursó en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a quien llevó a algunas clases cuando en su familia no podían cuidar de ella.



Destacó que en algunos momentos le resultó difícil combinar estos roles, pero nunca pasó por su cabeza darse por vencida, por lo que siguió adelante.



En este sentimiento coincide Saraí López, también egresada de la carrera de Comunicación, quien encontró en su hija Alexa una motivación para seguir adelante.



“Nunca pensé en dejar la carrera por ella, para poder darle mejores oportunidades y tuviera todo para crecer feliz”, expresó.



Compartió que su hija, quien hoy tiene 4 años de edad, nació un año antes de que concluyera su licenciatura, y que se sintió apoyada tanto por su familia como por sus maestros.



“A veces no lo crees hasta que te pasa, ellos se convierten en el empujoncito que necesitabas para terminar bien tu carrera”, compartió Anaury Sánchez, quien tuvo a su hijo Siddharta hace dos años mientras realizaba sus prácticas profesionales.



Expresó que los primeros meses tuvo que mantener una buena coordinación para atender las necesidades de su pequeño, al mismo tiempo que cumplía con sus obligaciones como practicante.