Suma 24 mil madres BC al empleo

TIJUANA, Baja California(GH)

De 2015 a 2016 el mercado laboral de Baja California sumó a 24 mil 659 madres más, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).



La ENOE, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en 2015 las madres que trabajan sumaban 450 mil 63, y para 2016 la cifra aumentó a 474 mil 722.



Dichos números representan que 5.47% de las mamás del Estado dejaron de dedicarse de tiempo completo al trabajo en el hogar.



En el caso de las madres solteras que laboran, el aumento fue más significativo, ya que en 2015 sumaban 70 mil 997 y el año pasado llegaron a 81 mil 86, es decir, un 14% más.



La misma encuesta señala que 56% de las mamás trabaja en empresas, 21% en el sector informal, 6.5% en actividades domésticas remuneradas y 13.7% en instituciones públicas y privadas.



En este último caso se encuentra Gloria, quien en los últimos 14 años ha cumplido simultáneamente su labor de enfermera con el rol de ser madre de tres jóvenes, de los cuales dos eligieron medicina como su profesión.



Sensibilidad que hereda

Proveniente del estado de Hidalgo, Gloria María Ramírez López desde hace década y media se ha desempeñado como enfermera en el área de Urgencias del Hospital General de Tijuana, área que catalogó como su favorita.



“Es el servicio donde me desempeño mejor, porque es el que más me gusta. Ahí no ves lo mismo todos los días, cada paciente es un reto distinto, y pone a prueba tus conocimientos de manera constante”, expresó.



Manifestó que le adjudica a su labor la sensibilidad que adquirieron sus hijos, quienes heredaron el interés por ayudar a los demás y eligieron la medicina como su profesión.



“No fue fácil, más cuando tenía turnos nocturnos y debía llegar a la casa a atender y ayudarlos a que fueran a la escuela y cumplieran con sus tareas. Pero con el tiempo todo se va acomodando y se logra salir adelante”, añadió.



Destacó que atender a las víctimas de los hechos violentos, una de la principal razón de ingreso de pacientes a este nosocomio, ha sido lo que más impacto le ha generado en estos años.



Actualmente se desempeña como supervisora en la Jefatura de Enfermería del mismo hospital, donde tiene la oportunidad de orientar a las enfermeras jóvenes con hijos a quienes les asegura que con empeño se puede cumplir satisfactoriamente con ambas labores.



La directora de DIF Tijuana, Delia Ávila Suárez, señaló que la incorporación de una mayor cantidad de madres al campo laboral forma parte de un nuevo modelo de familia.



“Tiene dos vertientes, por supuesto que tiene un beneficio porque contribuye al desarrollo, a los ingresos en la familia, pero también por supuesto que representa un desafío porque hay que orientar mayor tiempo de calidad", dijo.



474,722

Mamás en la vida laboral en 2016



81,086

Madres solteras y trabajadoras en 2016



450,063

Mamás en la vida laboral en 2015



70,997

Madres solteras y trabajadoras en 2015