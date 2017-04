Alumnos de UABC en contra de condicionamiento para transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Los manifestantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana, no están de acuerdo en que a través de un estudio socioeconómico se les condicione para recibir el apoyo del transporte gratuito.



Así lo expresó Daniel Alcaraz, vocero del movimiento pacífico de UABC, quien dijo que durante la propuesta de campaña Juan Manuel Gastélum, actual presidente de Tijuana, éste no mencionó que sería con algún término.



“Durante su campaña se nos prometió que los estudiantes y los adultos mayores tendríamos transporte gratuito, pero nunca se mencionó que iban a existir condicionamientos. Y eso se puede interpretar como manejos políticos, que no lo vamos a soportar los estudiantes”, defendió Alcaraz.



A nombre de sus compañeros de la manifestación, Daniel Alcaraz expresó su descontento con la propuesta que el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv) dio a conocer para apoyar con una beca semestral sólo al 6% de los estudiantes, es decir, a 12 mil, quienes deberán comprobar que están en riesgo de abandonar su educación por motivos económicos.



“Yo, en lo personal, lo considero inaceptable porque ésa no fue la propuesta de campaña. Por otra parte, hay gente que no por el hecho de ser de clase media sean menos las personas que no tengan el recurso. Todos somos iguales, todos somos estudiantes y el derecho debe caer sobre todos”, recalcó el también estudiante de la Facultad de Derecho de UABC.



Por ello, Daniel Alcaraz dijo que durante el periodo vacacional estarán al pendiente de las acciones que tomen las autoridades del XXII Ayuntamiento, pues “sabemos de muy buena fuente de que, posiblemente, den el aumento a las tarifas del transporte público”, advirtió.



“Hay que recordarle al presidente (de Tijuana) su propuesta de campaña y que por no cumplirla no sólo nos afecta a los estudiantes, sino a las personas de la tercera edad y gente con discapacidad”, finalizó el vocero de la manifestación en contra del aumento de las tarifas del transporte público.