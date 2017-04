Bañistas visitan Playa Hermosa

ENSENADA, Baja California(GH)

Playa Hermosa registró una afluencia de alrededor de 50 personas la mañana del lunes, luego de que fuera señalada como la playa más contaminada del país.



En general los visitantes fueron jóvenes que aprovecharon la temporada vacacional para jugar futbol, caminar y pasear a sus mascotas, sin embargo, también hubo algunos que optaron por meterse al mar para nadar o surfear.



Mediante un sondeo la mayoría de los bañistas dijeron que tenían conocimiento de que en días pasados el agua estaba contaminada, pero confían en que ya se encuentra en condiciones para ser visitada.



“Estaba informado que es una playa muy contaminada pero no sabía que era la más contaminada del país, incluso la semana pasada me metí y no tuve ninguna molestia, yo la veo limpia, se ve normal”, expresó Borja Cortés.



“Escuche en las noticias que la playa está contaminada y aunque ya este abierta por precaución no me metería al mar ni dejaría que mis hijos se metieran, creo que lo más prudente es esperar un tiempo a que se limpia”, declaró Belegui García.



“La últimas veces que he venido únicamente juego futbol o camino pero cuando me he metido si se nota la diferencia con otras playas, te sales del agua y te da comezón, además de que el agua no está tan clara”, indicó Pedro Núñez.



“Me acabo de meter al agua pero no tenía conocimiento de que era una de las playas más contaminadas, no me pareció sucia porque el agua siempre se ve igual, yo necesito venir como parte de una terapia en el pie”, explicó Brandon Olmos.