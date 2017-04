Cinco consejos periodísticos para el marketing de contenidos

(GH)

Actualmente captar la atención de la audiencia en Internet se volvió más complejo que nunca, son muchas cuentas de redes sociales, videos en YouTube o notas en sitios web que quieren sobresalir y así, ganar seguidores y lectores constantes.¿Qué es el Marketing de contenidos? Esta estrategia, también conocida en inglés como advertorial, tiene como objetivo atraer a los usuarios mediante textos atractivos y relevantes para conservar posibles clientes potenciales, como aparece en este post de 1and1 . Esto no solo es usado para la compra de productos y servicios, sino también para atraer audiencia a un sitio web.El papel de las redes sociales es enamorar a los usuarios con atractivos textos creativos que fijarán su decisión al dar clic en la nota. De hecho, los contenidos de video en las redes sociales han ganado su terreno, especialmente en Facebook e Instagram.Pero, ¿qué es lo que los periodistas y creadores de contenidos nos recomiendan no dejar de lado? Conoce las reglas de redacción que te ayudarán a mejorar tus contenidos.Este es el párrafo más importante, es el que hará que los lectores se queden y tienes que dejar muy claro de qué hablarás en el desarrollo del contenido . El párrafo debe ser ligero y no tener más de cuatro líneas. En las notas periodísticas, este párrafo es el arranque para explicar lo que pasó en el hecho. Simplemente hay que jerarquizar la información de lo que se quiere hablar y mantener un poco de misterio para que no dejen de leer el contenido.Después de conseguir un inicio atractivo, el cuerpo de la nota debe seguir describiendo y dando contexto al tema, nunca debes dar por hecho que los lectores saben o son expertos en el tema. Los que dieron clic en este contenido buscan más información o comienzan a saber del tema. Explica todo de una manera práctica y sin rodeos.Todo tema tiene su clasificación, pero es importante delimitar el tema para que sea lo más específico posible. Esto ayudará a que los usuarios lleguen en el momento correcto al contenido. Por ello, las palabras clave deben ser incluidas en el texto, ellas son las ayudarán a llegar a tus contenidos desde los buscadores.No es que ya no existan los lectores de antes, pero es cierto que los usuarios ya no pasan más de dos minutos leyendo un contenido , así que lo más recomendable es ser conciso y de conceptos ligeros.Vivimos en una era donde la pantalla le está ganando a los impresos, una era donde las imágenes y videos impactan más que los textos. Por ello, el redactor debe hacer un esfuerzo creativo al momento de exponer el producto indirectamente.