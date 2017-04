Piden vecinos de El Sauzal más seguridad

ENSENADA, Baja California(GH)

Vecinos de la calle Puerto San Felipe de la colonia Lomas de El Sauzal están organizados para realizar rondines en la avenida y así evitar el atraco de los delincuentes.



Los habitantes de la zona señalaron que algunos elementos policiacos han sido prepotentes y no responden a sus demandas, por lo que desde hace más de dos meses comenzaron a agruparse para vigilar la calle.



Yolanda Ramírez comentó que los vecinos de la calle se organizaron para hacer guardias de 0:00 a 6:00 horas durante la noche, cuando más robos se han realizado en la zona.



“Hemos tenido muchos problemas de inseguridad; ya han robado carros, casas y la verdad el gobierno no hace mucho”, dijo.



La vecina recordó que hace tres meses se solicitó el apoyo al Delegado de El Sauzal, Luis Gabriel Alcazar Jiménez, con más patrullaje y la eliminación de picaderos que ya están ubicados en la colonia.



“Necesitamos respuesta del gobierno, que nos apoyen un poquito más porque sabemos que a ellos les mandan recursos para que nos apoyen a nosotros y realmente no aportan lo que deberían de aportar”, destacó.



Por otro lado, Rosa María Soto, también residente de la calle, explicó que los rondines se dividen en dos turnos: de 0:00 a 3:00 horas de la madrugada y de 3:00 a 6:00 horas de la mañana.



Señaló que lo que buscan es cuidar los bienes de los vecinos, ya que a ella le robaron su camioneta e incluso se han metido a robar en dos ocasiones a su casa.



Raúl Romero, uno de los afectados por la inseguridad, indicó que el grupo se divide en tres puntos a lo largo de la calle, así mantienen la vigilancia entre todos.



“Hasta el momento sí ha resultado, cuando agarramos a alguien sí llegan los policías y se lo llevan a la comandancia”, comentó.



El vecino Francisco Pérez, agregó que al principio eran 65 personas, pero fueron desistiendo por temor.