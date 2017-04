Pide INM a Gobierno de BC apoye a Grupo Beta

TIJUANA, Baja California(GH)

El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Rodulfo Figueroa Pacheco declaró que es necesario que los tres órdenes de gobierno se sumen al Grupo Beta con personal operativo.



"Nosotros estamos preocupados para que tanto el Gobierno del Estado como los gobierno municipales participen, el Gobierno del Estado actualmente no participa en Grupo Beta", señaló.



En el caso de los Ayuntamiento, detalló que sólo los de Tijuana y Tecate están colaborando, pero el de Mexicali no.



"Es una base de operaciones mixtas, una fuerza de tarea mixta en donde deberían de estar los tres municipios fronterizos y el Gobierno del Estado", enfatizó.



Figueroa Pacheco dijo desconocer porque algunas autoridades no se suman al Grupo Beta.



"Siempre que no tenemos más personal nuestra capacidad operativa es menor", manifestó.



El Grupo Beta recorre las franjas fronterizas, principalmente las zonas montañosas y desérticas, para rescatar a migrantes.