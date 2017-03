Reprueban en servicios y bacheo a Novelo

TIJUANA, Baja California(GH)

El 24 de marzo se cumplirán los primeros 100 días de la administración del presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna, en los que se comprometió a dar prioridad a las demandas de la ciudadanía.



Dentro de su plan de trabajo estableció que reduciría la nómina del Ayuntamiento para sanar las finanzas del Municipio y mejoraría la prestación de servicios a los ensenadenses.



Entre los servicios municipales a los que Novelo Osuna dio prioridad en su programa, destacan la recolección de basura, el bacheo de las calles, la seguridad y el transporte público.



Sin embargo, a los ojos de los líderes empresariales y sociales, en estos primeros 100 días de trabajo se ha visto el ánimo y la voluntad de cumplir, pero no se ha logrado algún avance ni se ven resultados tangibles.



Carlos Travesí Bosh, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que se ve la buena intención, pero no se han recibido acciones concretas.



“Necesitamos empezar a ver resultados tangibles y propuestas tangibles; vemos que se empiezan a acomodar las cosas con una buena intención, pero consideramos que a estas alturas ya deberían empezar a arrojarse los resultados”, dijo.



El representante de los restauranteros mencionó que como sector están dispuestos a colaborar con el Alcalde para generar resultados a corto plazo.



En cuanto a la seguridad, declaró que es preocupante la situación que se vive, además de que el tema se haga del dominio público y entonces se convierta en una crisis para los comercios.



Por su parte, el representante de la asociación civil Ni un peso más, Jaime Alan Bañaga, dijo que el actuar del Presidente Municipal en el tema del transporte ha sido negligente.



“Al intentar aumentar con su voto a favor la tarifa del transporte público, sabiendo la situación de la economía de las familias ensenadenses y el mismo transporte, que no ameritaba ningún aumento”, resaltó.

Por otro lado, Rodrigo Tinajera González, presidente del grupo Movimiento Centinela, que busca la inclusión de unidades adaptadas para personas con discapacidad, indicó que ha visto interés del Alcalde por abordar el tema.



“He escuchado lo mismo de antes de ‘vamos a hacer’, el punto es que necesitamos empezar a ver resultados; una cosa es que te digan que lo van a hacer y ya en lo tangible en lo visible no lo hacen”, expresó.



En tanto, Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, dijo que aunque los robos en la calle Primera bajaron, en el resto del Municipio los asesinatos han ido a la alta.



“Vemos que el presidente Novelo trabaja y trabaja mucho, pero desafortunadamente aún no vemos los resultados de dicho trabajo”, resaltó.



Respecto a los baches, Chávez Montaño destacó que debido a la temporada de lluvias no se pueden ver resultados del programa de bacheo, por lo que aún no es tiempo de juzgar si funcionó o no.



Agregó que si le va bien al Presidente Municipal en las acciones que desea emprender en beneficio del municipio de Ensenada, también les irá bien a los comerciantes y a los ciudadanos.