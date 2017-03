Tiene J.Lo nuevo amor

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Luego de negar su relación con Drake, se dio a conocer que Jennifer López en realidad sale con ex de Madonna, el antes beisbolista Alex Rodríguez, confirmó una fuente a People.



"Ella se ve muy emocionada", dijo una fuente cercana a López.



"Él ha estado alrededor de su familia y a ella realmente le gusta él como padre. Ella está siendo cuidadosa porque sabe que él es un mujeriego. Por ahora, es solo diversión. Ella está soltera y disfruta salir", agregó la fuente para la publicación.



Otros medios internacionales como Page Six y LoveBScott también han dado a conocer la relación.



"Ellos se han estado viendo por unos meses. Y estuvieron juntos este fin de semana pasado en Los Ángeles", confirmó una persona cercana a la pareja a Page Six.



"Ellos realmente tienen mucho en común: Sus raíces latinas, ambos de Nueva York y tienen hijos", agregó.



De acuerdo a este medio, Rodríguez, de 41 años, también fue visto detrás de bambalinas del espectáculo de J.Lo en Las Vegas, "All I Have".



Una fuente cercana a la también actriz indicó que ambos comenzaron a salir hace algunas semanas, y que ella "está entusiasmada". No obstante, la ex esposa de Marc Anthony está tomándose la amistad con calma, ya que él tiene un largo historial de infidelidades.



Recientemente el ex beisbolista se separó de Anne Wojcicki, una directora ejecutiva de Silicon Valley, luego de salir por cerca de un año.



Rodríguez tiene dos hijas con su ex esposa, Cynthia Scurtis, con quien estuvo casado del 2002 al 2008 y cuya separación fue a causa de las infidelidades del jugador.



Rodríguez se separó de su esposa, Cynthia Scurtis, quien lo acusó de haber sido infiel. Poco antes se le había vinculado sentimentalmente con Madonna, pero la "Reina del pop" negó la relación.



El deportista ha salido en el pasado con celebridades como Kate Hudson y Cameron Díaz, entre otras artistas.