Afecta talud casa de pareja que lleva junta 46 años

TIJUANA, Baja California(GH)

La caída de un talud ha provocado que parte de la casa de Dionisio León Corrales y Aída Paula Iribe quedara sepultada sobre el lodo.



El matrimonio integrado por Dionisio y Aída, quienes han estado casados por 46 años, ha vivido en el domicilio localizado en el Lote Cinco, Manzana Diez, del fraccionamiento Hacienda San Juan, por los últimos 16 años.



Pese a que viven en condiciones humildes, nunca habían tenido problemas con las edificaciones, hasta el domingo, cuando las lluvias hicieron que el muro de tierra ubicado a espaldas de su casa se derrumbara, sepultando uno de los cuartos traseros.



La caída del talud ha dejado sin baño a la pareja y, hasta ayer, no habían recibido apoyo por parte del Gobierno municipal.



“Todo lo que tenía adentro se estancó de lodo, reventó por la parte trasera y se metió completamente; estamos batallando para sacar el lodo y sacar algunas cosas”, comentó Dionisio.



Pese a que tienen familia en Tijuana, la pareja originaria de Sinaloa se ha tenido que valer por sí misma ante el problema.

“Tenemos familia aquí pero ellos tienen sus problemas”, añadió, “están igual que nosotros, ellos no tienen manera de ayudarnos”.



Ninguno de los dos tiene un trabajo estable; Dionisio provee sustento a su esposa vendiendo productos de forma esporádica.



“Hace uno lo que cae, vendo nopales cuando hay, vendo miel, si sale algún trabajito nos lo echamos, tenemos 75 años y ya no hay chamba en ninguna parte”, explicó.



El lodo los ha dejado sin algunos de sus muebles, sin baño, herramientas y libros; lo único que Dionisio pudo rescatar fue su lavadora.



El problema podría aumentar porque una de las calles arriba de su domicilio también está sufriendo deslizamientos.



“La calle de arriba también se está llenando de lodo y se está cayendo; necesitamos ayuda”, aseguró.