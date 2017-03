Honold sugiere relevo en SSPE

TIJUANA, Baja California(GH)

Nuevos aires en la titularidad de Secretaría de Seguridad Pública del Estado tal vez son necesarios, afirmó el presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Kurt Honold Morales.



Lo declaró al referir que en los últimos meses se han registrado muchos asesinatos, como en mucho tiempo no se había visto.



“Lo que sí quisiéramos entender es que a lo mejor necesita el secretario de Seguridad Pública o un relevo o un airecito poquito porque ya lleva muchos años”, manifestó.



“Hay veces que se necesitan respiritos, una gran persona, se me hace uno de los mejores que hemos tenido, pero ya es demasiada presión la que tiene”, agregó.



El empresario explicó que la seguridad debe darse tanto a nivel estatal como municipal porque “si le pegas a uno y no le pegas al otro, al rato viene para acá”.



Si es necesario, dijo, llevarán el tema al Grupo de Coordinación, pero como CCE también participan en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, cuya dirigencia ya se debe renovar.



Adelantó que propondrán a Juan Manuel Hernández Niebla para dicho cargo, porque conoce de seguridad y es una persona honorable.



“Las grandes corporaciones que se dedican a la seguridad, hablando de la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, traen datos que ellos manejan muy generales, pero los que tiene el sentimiento son realmente los comerciantes que están en la periferia”, especificó.



La inseguridad inhibe que la gente quiera consumir, subrayó, porque les da miedo.



La elección



En otro tema, descartó que se hayan dado presiones entre los organismos que integran el CCE para llevarlo a la presidencia, señalamiento realizado por su contrincante en la contienda, Gilberto Leyva Camacho.



“Son 16 organismos, todos los organismos son independientes y cada quien son diferentes industrias, es imposible que eso suceda en la IP, es imposible”, apuntó.



“No voy a ponerme ahorita a ‘declaratitis’ con don Gilberto, es un gran persona, yo lo estimo mucho, se me hace que es un señor muy bien intencionado, pero no, eso no sucede”, añadió.



Sus amigos



Honold Morales afirmó que tiene muchos amigos en el PRI, PAN y PRD.

“Él es mi amigo, nunca lo voy a negar, mi compadre, nunca lo voy a negar, lo quiero mucho, sí, pero él es él, y yo soy yo”, expresó sobre su amistad con Jorge Hank Rhon.



El empresario suplió en la Alcaldía de Tijuana a Hank Rhon en 2007, cuando este último contendió por la Gubernatura del Estado.



“Tengo mis valores y mis principios, cada quien es cada quien, pero nunca voy a decir que nomás porque estoy aquí o estoy allá, el ingeniero ya no es mi amigo. Él es mi amigo, lo quiero mucho, y lo respeto mucho, pero él también es mi amigo, mi compadre y él también me respeta a mí”, abundó.



El presidente electo comentó que una de las razones por las cuales Hank Rhon siempre ha querido que él lo aconseje, es porque sabe que siempre le dice las cosas tal y como son.



“A mí no me gusta, ni nunca he sido protagonista, ni me gusta estar saliendo en medio nomás por salir para vender mi persona, yo no entré aquí para buscar un puesto político, yo fui Alcalde, no lo busqué, fui suplente”, sostuvo.



Sobre la gestión de Juan Manuel Gastélum Buenrostro al frente de la ciudad, aseveró que tiene pocos meses en el cargo como para hacer una evaluación del trabajo que ha realizado.



El presidente electo reiteró que le dará continuidad a los trabajos realizados por Humberto Jaramillo Rodríguez al frente del CCE.