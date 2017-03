Construyen su futuro en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

A un costado del templo cristiano Embajadores de Jesús, en el centro del cañón del Alacrán de la colonia Divina Providencia, se inició la construcción de lo que podría ser la Pequeña Haití, o Little Haiti, como se le ha bautizado en redes sociales.



Los pastores del templo, Gustavo Banda y su esposa Zaida Guillén, plantearon este proyecto luego de que más de la mitad de los haitianos que han arribado a esta ciudad decidieran quedarse e iniciar una nueva vida en Tijuana.



“El proyecto es para construir 100 casas para las familias haitianas. Vimos la necesidad que tienen de hogar y no podíamos permitir que se quedaran sin nada. Gracias a Dios, hemos recibido la ayuda de asociaciones civiles y de la ciudadanía, no nos hace falta nada”, expresó Guillén.



Al momento se cuenta con dos pequeñas edificaciones en proceso de construcción, de las 24 que se contemplan para la primera fase de este proyecto enfocado en darles un patrimonio a los migrantes extranjeros.



El templo Embajadores de Jesús inició su labor en agosto entregando comida al exterior del desayunador salesiano Padre Chava, un mes después llevaron a un grupo pequeño hasta sus instalaciones ofreciéndoles un lugar seguro para dormir.



Con sus manos



Renand Jean llegó a Tijuana en el mes de noviembre y se instaló en el templo cristiano Embajadores de Jesús, donde actualmente comparte techo con más de 200 personas.



“Ya estoy regularizando mis papeles para quedarme en Tijuana. Todavía hay quienes van a cruzar a Estados Unidos, pero son pocos”, afirmó mientras ayudaba en la construcción de las casas.



El espacio dedicado para la construcción de las casas es pequeño, en él los haitianos ya han levantado dos cuartos de madera y al interior de uno de estos han comenzado a colocar piso de loseta.



Bajo el sol que se hace más intenso con la próxima llegada de la primavera, Renand le ayuda a Timote Sesseni a cortar la madera que colocarán en el techo de la segunda casa.



Las casas o “cuartitos” de madera estarán ubicadas a menos de 500 metros del templo, en esta primera etapa se prevé dividir la construcción en dos zonas de la parte baja del cañón.