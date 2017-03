Ven negativos los primeros 100 días de J.M. Gastélum

TIJUANA, Baja California(GH)

Cifra histórica de asesinatos, descontrol en el transporte público y déficit en servicios como bacheo, recolección de basura y alumbrado público es lo que han dejado los primeros 100 días de la administración del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Empresarios, ciudadanos e integrantes del Cabildo coincidieron que durante este periodo de tiempo la administración actual no ha cumplido con las expectativas que se tenían de ella.



“Están dejando mucho que desear, nos gustaría ver una respuesta más efectiva ya que son servicios elementales”, manifestó el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Humberto Jaramillo.



“No han cumplido con las expectativas, hay mucha inseguridad, no se puede andar a gusto en las noches; además que la basura no pasa cada semana, las luces de las lámparas no sirven”, dijo Adriana García Martínez, empleada de comercio.



Ola criminal



Durante los primeros 100 días del XXII Ayuntamiento de Tijuana, los homicidios han registrado un aumento de más de 115 y 131% en comparación con el mismo periodo de tiempo de las administraciones de Jorge Astiazarán Orcí y Carlos Bustamante Anchondo.



En los primeros tres meses de la administración de Gastélum Buenrostro ocurrieron 317 ejecuciones, mientras que durante la alcaldía de Astiazarán Orcí fueron 147 y en la de Bustamante Anchondo fueron 137 asesinatos.

El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Genaro de la Torre Quintanar, señaló que la ciudad se enfrenta a una “guerra” entre los diferentes grupos del narcomenudeo lo que ha llevado a un aumento en los homicidios.



Consideró que existe una buena actitud de las autoridades en combatir la delincuencia, pero que falta que los mandos policiacos “se pongan la camisa” para trabajar por la ciudadanía.



“No puede ser que no veamos avances en este tema. Nuestras autoridades aseguran están trabajando arduamente para disminuir la inseguridad, y que si no fuera así, las cifras criminales serían más altas. Eso, francamente, da miedo”, señaló el presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández.



Los servicios



Las malas condiciones de las calles, la falta de alumbrado público y problemas en el servicio de recolección de basura son señalamientos constantes realizados por ciudadanos y empresarios.



“Hasta ahorita ha sido bien mala, porque no ha cumplido”, dijo Rosa María Flores, ama de casa, sobre los primeros 100 días de la administración de Gastélum Buenrostro.



“Están muy feas las calles, ya tienen tiempo diciendo que lo van a arreglar, pero no han hecho nada, además hay muy poco alumbrado, por eso ha habido muchos asaltos y robos”, añadió.



“Queremos alumbrado, porque en la noche no hay luz, seguido asaltan; y la basura, me la han dejado varias veces”, expresó Natividad Cruz, ama de casa.



El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez, reiteró que existe un déficit importante en los servicios públicos, como en la recolección de basura y bacheo en la urbe.



Ante estas condiciones, invitó al Primer Edil a que comunique de forma más precisa las razones por las que no han atendido de forma satisfactoria estos servicios.



Por su parte, las autoridades han expuesto que en la pasada administración no se dio mantenimiento a los camiones recolectores de basura, lo que provocó que varios se descompusieran



Con relación del bacheo, anunciaron que invertirán 63 millones de pesos para la reposición de 15 mil metros cuadrados en la ciudad, iniciando con los bulevares, avenidas y calles principales.

Gobierno ‘tibio’



Líderes empresariales y expertos coincidieron en la tibieza del Ayuntamiento para sancionar el cobro irregular de la tarifa de transporte público.



Lo anterior porque desde el aumento la gasolina en 20%, transportistas, sin autorización, impusieron un incremento de 3 pesos en la tarifa de cobro.



“El Ayuntamiento dice que va a sancionar, pero debería de sancionar en realidad, porque cualquier acción que no tenga una sanción por parte de la autoridad se va a seguir dando con la misma ligereza”, señaló el economista José Luis Contreras Valenzuela.



“A mí me cobran 5 pesos porque soy de la tercera de edad, pero a otras les cobran 12 o 13 pesos, algunas calafias no levantan estudiantes o adultos mayores para no cobrarnos menos”, dijo Isabel Castro, quien trabaja como empacadora.



La ciudadanía continúa denunciando que se les cobra de más, lo que es propiciado por la propia autoridad que no atiende enérgicamente la problemática, insistió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Tijuana, Heriberto Villalobos Rentería.



“Los retos de este Municipio han sido muy grandes, estoy esperanzado que las condiciones van a mejorar especialmente en temas de movilidad, seguridad y presupuestal”, declaró Roberto Quijano Sosa sobre los primeros 100 días de la administración.



“Lamentablemente no hay un líder, quien dirige es una persona antidemocrática, es por eso que estos 100 días que ha sido un gobierno mediocre; estamos sin rumbo, sin estrategia, sin rumbo claro, las prioridades de este gobierno están con las patas”, destacó la edil Mónica Vega Aguirre.