Un canto sin fronteras

TIJUANA, Baja California(GH)

“No hay barreras en mi música” dice la cantante Charlie Rae, originaria de Arizona, quien estuvo en Tijuana para dar a conocer su proyecto completamente en inglés.



De tez morena, agradable, sonriente, Rae escogió México y en su primera parada Tijuana para promocionar su estilo “Soul”, luego de darse cuenta que muchos de sus seguidores son mexicanos.



Ella inició de forma profesional a los 17 años, cuando decidió que la música era lo suyo, además que desde pequeña comenzó a tocar curiosamente una guitarra con tres cuerdas.



“De pequeña tenía una guitarra con tres cuerdas, aprendí a tocar con tres y mientras fui creciendo me di cuenta que eran cinco cuerdas, así que me empecé a adaptar a ellas”, explicó.



De sus influencias tiene a Whitney Houston por el lado americano y a Selena en el lado latino, de quien dice perseguir su sueño como ella.



“Ella me inspiró, me gusta su vibrato y creo que somos muy parecidas en eso”, consideró mientras entonaba “Como la flor”.



Además de tocar la guitarra y componer, toca instrumentos como el piano, batería, armónica, bajo, chelo y el saxofón.



Su primer disco llevará su nombre, el cual se está realizando, pero ya en su web oficial www.CharielRae.com pueden encontrar temas como “Bad boy”, “Red Gloves”, “Candy Vine”, “Back” y “Just Another Old Piece of Me”.



Su mayor meta por ahora es poder realizar una gira artística con algún cantante de renombre al abrirle sus conciertos.