Piden comparecencia en Cabildo de titular de SSPM

TIJUANA, Baja California(GH)

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, debe comparecer ante Cabildo debido a la ola de homicidios que enfrenta la ciudad, coincidieron ediles en la última sesión realizada el miércoles.



Mónica Vega Aguirre, Luis Pérez Saucedo y Marco Antonio Romero Arizpe, así como el presidente de la Comisión de Seguridad, José Vicente Jiménez Oceguera, expusieron dicha necesidad.



Por su parte, el secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano, señaló que todos los funcionarios están obligados a participar a los llamados de Cabildo.



"En esta situación que se vive es una situación de cuidado, de ponerle atención, que nos ocupa en este momento", puntualizó.



El alcalde Juan Manuel Gastélum dijo que el funcionario deberá comparecer ante el Cabildo para que presente su plan de trabajo respecto al tema de seguridad.



“No nada más a él, porque el seguridad no solamente es el secretario, es Desarrollo Social, Educación y Desarrollo Económico, involucra una serie de elementos que hay que atender”, dijo.



Inconformidad



El nombramiento del regidor José Vicente Jiménez Oceguera al frente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de Tijuana fue criticado por algunos de sus compañeros ediles, quienes señalaron su falta de experiencia en el tema y que simplemente se le heredó el puesto.



"El tema de seguridad no es un juego y no es una estafeta que se deba de heredar, se debería de tomar con la mayor seriedad posible", manifestó Mónica Vega Aguirre.



Jiménez Oceguera se integró al Cabildo luego de la detención del regidor Luis Torres Santillán en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.