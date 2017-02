Aumentan transporte hasta 25% en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Con incrementos que van desde 3 pesos hasta 5 pesos con 50 centavos, el Cabildo de Rosarito aprobó por mayoría el aumento a las tarifas del transporte público, argumentando el alto costo de los combustibles y refacciones contra la promesa de mejorar las unidades y el servicio.Durante la sesión ordinaria del Cabildo, celebrada la mañana de ayer, líderes transportistas y ciudadanos que han estado activos en las manifestaciones contra el gasolinazo, se arremolinaron en la reducida sala para constatar particularmente sobre este incremento.Solo los regidores de oposición Claudia Araujo del PRI, Mario Hernández de Movimiento Ciudadano y Manuel Salazar, independiente, votaron en contra de la propuesta argumentando que el alza es desproporcional si se compara con el aumento en el salario mínimo.Previo a la votación, se dio uso de la palabra a líderes transportistas, quienes agradecieron la disposición de los regidores de votar la propuesta, sin embargo, el regidor Mario Hernández criticó que esa oportunidad no se hubiera dado a los ciudadanos, por la falta de un Consejo Municipal de Transporte, haciendo énfasis en el daño que ocasionará la medida a las familias.Detalló que aquellos padres de familia que pagan transporte para que sus hijos lleguen a las escuelas, ya sea en ruta local o hasta Tijuana, deben ahora ver cómo le hacen para absorber el incremento, pues no hay descuentos para ellos.Por ejemplo dijo, un joven que va a la UABC en Tijuana desde Rosarito debe pagar al menos 240 pesos a la semana, considerando si solo utiliza un transporte, lo que representa un grave problema.En la lectura del dictamen, se indicó que los incrementos van del 18% al 25%, pero no se detalla a qué se comprometen los transportistas para mejorar el servicio que ofrecen.En entrevista por separado, la alcaldesa Mirna Rincón dijo que se trabaja en un plan para otorgar descuentos a los estudiantes con las autoridades estatales, pero admitió que este aumento se da sin que se tenga nada en concreto.