Solicitan amparo 26 mil contra 'gasolinazo'

TIJUANA, Baja California(GH)

Al menos 26 mil residentes de Baja California firmaron el amparo en contra de “gasolinazo” que será presentado este día ante un juez de Distrito en Tijuana.



El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías integró el amparo, en el que afirmó se demuestra que el aumento de precio de los combustibles al inicio del año no está justificado.



“Lo que hay es una falta de técnica jurídica del Gobierno para imponer el precio del combustible, es decir, no hay razón para alterar el precio porque el costo de la molécula, del barril de petróleo, de refinación, de importación y de los tipos de cambio no se vieron afectados en comparación con 2016 y por tanto no hay razón para hacer la modificación”, explicó.



Solís Farías especificó que una vez presentado el amparo en un periodo de 30 días se define si se admite y entonces se podrá solicitar una suspensión provisional de la medida para evitar más gasolinazos.

Mientras que el proceso para obtener una resolución, que podría significar establecer un precio fijo o incluso regresar a los precios del 31 de diciembre de 2016, podría durar aproximadamente un año, agregó.



Los antecedentes



A partir del 1 de enero del 2017 en Tijuana el precio máximo de la gasolina Magna aumentó 14.73% y el de la Premium 20.25%.

El amparo es promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Baja California y la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt).



El 12 de febrero de 2014 el sector empresarial de la ciudad presentó el amparo en contra de la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16% en las franjas fronterizas, en esa ocasión se reunieron 58 mil 320 firmas, y hasta el momento no se ha resuelto.



“A diferencia con el amparo del IVA es que en este amparo toda la población está afectada, en este amparo hay una afectación diaria y cotidiana con los aumentos que se están suscitando día a día con la autoridad”, explicó el abogado.



Para la recolección de firmas en contra de la homologación del IVA al 16% se tuvo un periodo de 26 días, en tanto para el amparo contra el gasolinazo solo fueron 12 días.



¿Qué será sujeto a prueba?

¿En qué consiste el sistema de liberación de combustibles?



Que digan si existe certeza de la forma en cómo se determinó el precio a partir del 1 de enero de 2017.



Que digan si la metodología contiene elementos certeros para determinar los precios.



Que digan si el concepto utilizado “referencias internacionales” y “condiciones de mercado” contiene algún método real y objetivo.



Que digan si antes del 31 de diciembre de 2016 se tenía un precio cierto y si esa misma certeza se mantiene a partir del 1 de enero de 2017.



Que digan si el precio vigente a partir del 1 de enero de 2017 es estático, cierto o definitivo o tendrá modificaciones.



¿En qué se basan esas modificaciones?, ¿esos componentes son ciertos para determinar el mismo?