Cancelan seis permisos de alcoholes

ENSENADA, Baja California(GH)

Un total de seis permisos para la venta de bebidas con graduación alcohólica fueron cancelados por los integrantes del 22 Ayuntamiento en la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada ayer.



La responsable de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Rebeca Mungaray Lagarda, informó que actualmente hay mil 139 permisos de alcohol, de los cuales ya había 39 en proceso de cancelación.



“Dentro de nuestro padrón tenemos un promedio del 10% que están en una situación de revisión y que también puedan proceder las cancelaciones, esto nos daría un margen para poder ayudar a los establecimientos que trabajan de forma irregular, el problema ahorita no es el padrón existente, sino tanto local establecido que no tiene permisos”, explicó.



Por otra parte, al funcionaria comentó que hasta el momento se ha dado de baja a diez inspectores del área de comercio.



“Los inspectores se pusieron a disposición de Oficialía Mayor, en muchos casos es por baja productividad porque en su trayectoria no levantaron ni un acta, hemos incrementado el área de inspectores con mujeres que tienen una visión y un sentido diferente”, explicó.