Regidor propone municipalizar administración del agua

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la preocupación que existe de la población por la ley del agua, el regidor Iván Duarte Córdova, presentó un punto de acuerdo para que se analice la administración del agua por parte del ayuntamiento, basado en la facultad que le corresponde.



“El ayuntamiento debe hacerse responsable de su administración; creemos que no se deslinda de tener vigilante del tema y hemos visto que no se rinden cuentas transparente y recobrar esta responsabilidad, puntos que pueden ser fortalecidos”, refirió.



Duarte Córdova, reprobó la manera en que se realizó la ley y abogó para que los ciudadanos de Ensenada cuenten con el vital líquido.

Por su parte, el regidor independiente Cristian Vázquez González, presentó un punto de acuerdo para que el 22 Ayuntamiento de Ensenada, realice opinión y dictamen técnico, social y legal de la Ley de Agua, conforme a las funciones y servicios públicos que emanan del artículo 115 Constitucional.



Señaló que constitucionalmente la administración del agua le compete a los ayuntamientos y se manifestó en contra de la ley aprobada por el congreso estatal y argumentó que con la participación de expertos, el cuerpo colegiado cuestione el que no se haya consultado a los munícipes sobre esta ley.



“No es un tema a la ligera y como órgano colegiado debemos considerarlo con seriedad; si como dice el alcalde la Ley tiene beneficios que se le diga así al ciudadano; pongamos el ejemplo de que sí podemos tomar decisiones colegiadas”, dijo.

El edil mencionó que de manera conjunta se puede presentar una controversia constitucional y municipalizar la administración o apoyar el referéndum.