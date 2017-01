Ayuntamiento acuerda con transportistas no suspender servicio

TIJUANA, Baja California(GH)

La Alcaldía de Tijuana y representantes del Frente Transportista de Tijuana acordaron no suspender el servicio, ni tampoco realizar bloqueos en la ciudad, para no afectar los ciudadanos, además se realizarán mesas de trabajo con especialistas en economía y regidores para analizar las tarifas.



La reunión que se llevo a cabo en la Secretaria General de gobierno, la cual fue encabezada por el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, y en la que estuvieron presentes el titular de la dependencia, Raúl Felipe Luévano, el regidor Arnulfo Guerrero y los líderes transportistas, se derivó de la solicitud que alrededor de 6 mil agremiados, presentaron por escrito el pasado 17 de diciembre, para incrementar las tarifas del transporte público en un 58 por ciento.



El primer edil atendió a los líderes de 46 agrupaciones que representan la mitad de los transportistas que circulan en la ciudad, ante quienes puntualizó que por el momento no puede haber un alza a la tarifa del transporte público, pues la ciudadanía se encuentra en un momento muy sensible, lo que si debe haber es diálogo y lograr acuerdos basados en la sustentabilidad.



Agradeció a este gremio que aún con el desabasto de combustible que se ha registrado durante los últimos cinco días, los tijuanenses han sido atendidos y se han podido trasladar a las escuelas y sus actividades laborales, “veo el reflejo de actitud solidaria con la población y en ese tenor es como debemos de actuar siempre” puntualizó.



El Secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano explicó en la reunión, sostenida con los transportistas, que coinciden con ellos sobre todo por la situación que ha prevalecido por el detonante del alza de combustible, pero las decisiones de gobierno se deben de tomar con un sustento y añadió que ya hay un dialogo con el Colegio Estatal de Economistas para que realice un estudio.



El regidor presidente de la Comisión de Transporte Público, Arnulfo Guerrero, señaló que primero el Colegio Estatal de Economistas debe concluir este estudio, luego se debe convocar a los regidores para acordar en la comisión para subir la propuesta al pleno del Cabildo y calendarizar la publicación de la convocatoria del transporte, para iniciar las mesas de trabajo para obtener información precisa de costos y de rutas.



En reunión estuvieron presentes en una comisión de once líderes de diferentes gremios, Juan Gabriel Lemus, Baltazar Gómez, Abel Núñez, Israel Ulloa, José Baltazar, Joaquín Baltazar, Víctor Sánchez, Alejandro Jiménez, Miguel Ángel Martínez, Rafael Flores y Jorge Antonio Parra.