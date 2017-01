SEE informa sobre Seguro Escolar gratuito

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), otorga gratuitamente el Seguro Colectivo de Accidentes Escolares para proteger la integridad física de los alumnos de Educación Básica.



El Delegado del Sistema Educativo Estatal, Adrián Flores Ledesma, con motivo del reciente retorno a clases habló sobre la importancia de que la comunidad educativa esté informada sobre los beneficios del seguro con que cuentan los alumnos, el cual ampara accidentes en la escuela, del trayecto de su casa a la escuela y de la escuela a su casa o al asistir a eventos fuera de la localidad.



Lo anterior a fin de que los padres de familia no dejen pasar horas de vital importancia una vez transcurrido el accidente y acudan a las revisiones médicas en caso de que así se requiera.



Flores Ledesma informó que es el director del plantel quien tiene la facultad de proporcionar el formato de la aseguradora al padre de familia, para que se presente en alguno de los 15 hospitales que dan atención ante accidentes escolares en Tijuana.



El seguro cubre los gastos derivados de un accidente que sean necesarios para recuperar la salud del alumno con el límite de la suma asegurada de 30 mil pesos, sin aplicación de deducible o coaseguro. En caso de que el alumno sufra la perdida de una parte de su cuerpo derivado del accidente cubierto, se indemnizará un porcentaje de la suma asegurada de 60 mil pesos.



Se considera “accidente” a las lesiones súbitas y fortuitas que sufra el alumno por una causa externa y que le produzca lesiones físicas o inclusive la muerte (traumatismos, quemaduras, heridas, caídas o contusiones, insolación, mordeduras o picaduras de animales).



El accidentado debe acudir al hospital el mismo día del accidente, es requisito presentarse con el aviso de accidente. Si acude hasta el día siguiente, deberá llenar un oficio de la escuela donde conste que es alumno y justifique su tardanza, al tercer día ya no procede la atención.



Para obtener mayor información y conocer la red médica y sus ubicaciones, se invita al usuario a visitar el portal www.seguroescolarbc.mx, donde podrá descargar si así lo desea el formato de aviso de accidente escolar.