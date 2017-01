Canirac y Profeco en contra del cobro indebido de propinas

TIJUANA, Baja California(GH)

Derivado de las diversas denuncias que se han presentado en redes sociales en torno a los cobros indebidos de servicio o propina como usualmente se denomina en los restaurantes, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Baja California a través de su presidente igual Ángel Badiola Montaño, informaron trabajarán de la mano con la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar cualquier cobro indebido a los comensales.



“Recientemente han existido diversas quejas por parte de los comensales y denuncias ciudadanas en redes sociales, estamos completamente en contra de este tipo de cargos que sin duda alguna deben ser voluntarios, y los restaurantes si bien en algunas ocasiones se realizan para favorecer a sus empleados, deben siempre permitir que el cliente elija su aportación”, mencionó Badiola Montaño.



Informó también que trabajarán de la mano con las instancias reguladoras del gobierno federal para evitar este tipo de cargos a los comensales con el objetivo de mantenerse siempre a la vanguardia no solo en gastronomía si no en servicio al cliente, agregando que la capacitación en servicio se le brinda a los meseros sin embargo informarán a los asociados en torno a la manera en la que estas aportaciones deben realizarse para evitar ser sancionados por cargos indebidos.



Por su parte la autoridad federal se encuentra al tanto de las denuncias y realizará inspecciones aleatorias en donde de ser ejecutados cobros indebidos serán aplicadas multas altamente elevadas.



Por último Badiola definió que el objeto de esto es ser una industria que proteja a sus clientes, que crezca con ellos y que no generé afectación en los bolsillos de sus comensales, agrego que en algunas ocasiones los comensales no son complacidos con la atención que se les brinda, derivado de esto no están obligados a pagar un servicio que no fue de la calidad que ellos merecen.