Coparmex se niega a firmar acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) decidió no suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento y la Protección de la Economía Familiar, debido a que lo considera improvisado, incompleto e insuficiente.



La Coparmex señaló que el pasado viernes 6 de enero, el Gobierno federal propuso a los organismos empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmar un documento para presentarlo este lunes.



Aunque el fin de semana se discutió el texto, la propuesta final fue entregada por el Gobierno federal a las 11:00 horas de ayer, solo dos horas antes de su firma pública.



La Coparmex señaló que la situación económica y social actual exigen un amplio consenso de todos los actores, y dicho acuerdo no se puede construir en tres días.



“Urge un acuerdo, sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública”, recalcó el organismo.