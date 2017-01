Demandan aumento del 35% a su tarifa líderes transportistas

ROSARITO, Baja California(GH)

Un incremento del 35% es el que demandan transportistas del servicio público de Rosarito, tras los incrementos a los precios de la gasolina, pero el ofrecimiento es del 22%, después una reunión sostenida con la Comisión de Transporte del Cabildo.



Al término de la misma, los líderes transportistas reunidos con las autoridades indicaron que no hubo acuerdo, pero se esperará hasta el día jueves para tener una respuesta a sus demandas, antes de iniciar con las movilizaciones.



Jaime Ibarra, secretario del gremio de Ecotaxis verdes, dijo que desde la semana pasada han estado en negociaciones para el incremento a las tarifas pero algunos regidores no se han pronunciado en favor de la medida, sin embargo, el aumento se tendrá que dar para no ahogar más a los transportistas.



En ese sentido, se pronunció Germán Morales, dirigente de una de las rutas de taxis en Primo Tapia, pero dijo que esperarán a que la autoridad analice su propuesta, toda vez que desde el 2011 no se registran incrementos al transporte mientras la gasolina subía su valor.



A puerta cerrada, los ediles se reunieron con los taxistas y según trascendió, solo dos de ellos están en contra del ajuste a las tarifas.



Cabe mencionar que en entrevista, la alcaldesa Mirna Rincón aseveró que no está de acuerdo con ningún incremento.