Falta en BC defensa por 'gasolinazo': Panelistas

TIJUANA, Baja California(GH)

En Baja California ni los alcaldes, ni el Gobernador o los diputados han sido enérgicos para atender el tema del gasolinazo, consideraron los invitados al panel sobre dicho aumento organizado ayer por FRONTERA.



El consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), Alejandro Borja Robles; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez; el analista político Benedicto Ruiz Vargas, y el economista José Luis Contreras Valenzuela participaron en el foro organizado por esta Casa Editorial.



Tijuana y Tecate son las únicas ciudades del Norte del País que no reciben estímulo del Gobierno para reducir el costo del combustible, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el apoyo es de hasta 3.27 pesos por litro en el caso del combustible verde y 2.58 para el rojo, logrando así los precios más bajos de la franja fronteriza.



"La metodología que utiliza el Gobierno federal para llegar al precio de la gasolina en Tijuana no es el adecuado, son las cuentas alegres del gobierno, su aritmética la hacen con el tipo de cambio del Banco de México, que no es la realidad de quienes vivimos en la frontera", afirmó Borja Robles.



Hinojosa Jiménez señaló que los más de 280 mil millones de pesos de impuestos que se buscan recaudar a través de la gasolina en este 2017 se podrían obtener, por ejemplo, comenzando por dejar de pagarle a los ex presidentes del País.



El presidente del CCE exhortó a la ciudadanía que se ha manifestado por el gasolinazo a respetar el derecho de terceros, y evitar acciones que provoquen que la preocupación del aumento del combustible sea desplazada por el desabasto del mismo.



"El componente esencial de las manifestaciones es la ira, el coraje, la impotencia y la rabia que hay, no detrás del gasolinazo, sino detrás de las mentiras del Gobierno porque yo creo que ese fue el detonante más importante", declaró el analista político Benedicto Ruiz Vargas.



Contreras Valenzuela consideró que el aumento del precio de la gasolina tendrá como consecuencia una mayor inflación a la contemplada para este 2017.



