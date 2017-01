Transportistas presionan por un incremento

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de que el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro emitiera un mensaje en el cual anuncia que no se aumentará la tarifa del transporte público, Miguel Ángel Jiménez, presidente de la Unión de Taxistas de Baja California, informó que se reunirán con otros líderes del transporte para revisar un posible paro de labores.



La presión que pretende ejercer el gremio transportista al Gobierno responde al déficit en ganancias generado por el aumento al combustible.



Los transportistas insisten en que cada día que pasa es dinero perdido puesto que la carga de gasolina representa 50% de sus ingresos diarios.



Miguel Ángel Jiménez dijo que cada chofer llena el tanque de su unidad mínimo una vez por día, lo que da un promedio de mil 520 pesos para aquellos carros que tengan capacidad de 25 galones o 95 litros.



“Hemos estado batallando con el consumo del combustible, ha sido un problema abastecerse y estar pagando 16 pesos por litro. Ya el transporte público no puede absorber ese aumento de 2 pesos y a causa de eso vamos a parar el servicio en estos días”, agregó.



Hoy a las 11:00 horas se llevará a cabo una reunión con diferentes dueños de empresas de transporte público para debatir las acciones a tomar, dentro de las que se prevé la suspensión del servicio.



“El transporte público es el que más consume gasolina y diésel en el Estado. Este es un problema que no originamos los transportistas sino el Gobierno federal, quien fue quien aumentó el costo y por ende nosotros tenemos que aumentarlo en la tarifa también”, recalcó el líder de la Unión de Taxistas de Baja California.