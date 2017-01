Continúa alza irregular en transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Choferes de las líneas 24 de Febrero y Altisa mantienen el aumento en la tarifa del boleto de viajero sin tener autorización del Municipio y sin que se encuentre permitido por el reglamento de vialidad y transporte de la ciudad.



Ambas empresas de transporte público ya fueron sorprendidas cobrando de más la semana pasada.



En esa ocasión solo fueron sancionados los choferes y no la empresa, indicó el director de Vialidad y Transporte, el licenciado Javier Salas Espinoza.



Hasta el momento, los camiones de estas líneas han estado infringiendo la ley amparándose ante los usuarios por el precio de la gasolina. Dentro de los argumentos que dicen al ser cuestionados por el alza, mencionan que no es su culpa y que tienen que aumentar el costo por el “gasolinazo”.



En las rutas que viajan hacia la Zona Este de la ciudad son las que más han incrementado el costo del boleto de viaje, mientras que en otras líneas que viajan a otros destinos de la ciudad los aumentos no han sido reportados por los usuarios.



La dirección de Vialidad y Transporte señaló que desde la semana pasada se llevan operativos para detectar a las unidades que infringen la ley. En ese sentido, las “calafias” han sido a las que más se les ha puesto atención ya que fueron las primeras en aumentar 50 centavos la tarifa.



En la actualidad ningún alza a la tarifa del boleto ha sido ratificada por el cabildo. Las mesas de trabajo que se están realizando al respecto siguen analizando las posibilidades y consecuencias de implementar un incremento al viajero.