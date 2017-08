Municipio busca su 'mini Fobaproa' con las luminarias: Carlos Atilano

TIJUANA, Baja California(GH)

Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), declaró que el gobierno municipal pretende hacer su “Mini Fobaproa” con el tema de las luminarias.



“Va a costar más de 4,200 millones de pesos el alumbrado público en estos 15 años en que se va estar otorgando el servicio por una empresa privada, es algo injustificable, no es posible que la autoridad municipal no tenga la visión ni la imaginación para hacer un cambio progresivo de las luminarias”; apuntó Atilano.



De acuerdo al líder ciudadano, el presupuesto planteado por el 22 Ayuntamiento de la ciudad es siete veces más costoso del presupuesto que sugiere la Asociación de Comerciantes Eléctricos de Tijuana (Comet).



“La asociación de electricistas dijo que el costo no excede de los 600 millones de pesos, entonces porque llevarnos a esa cantidad tan elevada, una deuda que va a castigar los bolsillos de las familias, sería un mini Fobaproa a nivel municipal”; subrayó.



Así mismo, el coordinador COCI declaró que el proceso de recolección de firmas para exigir un plebiscito en el tema del aumento al transporte público y luminarias esta respondiendo, razón por la cual cree que pueden llegar a la meta de 12005 firmas.



“Vamos bien, la gente responde de manera positiva cuando se informan del aumento tan agresivo al transporte, cuando se les informa que es el más caro del país. El transporte público es obsoleto, el 60% de las unidades tienen más de diez de servicio”; informó.



La recolección de firmas que se esta llevando a cabo en la explanada de Palacio Municipal continua con su labor, la intención primordial es dar vuelta atrás al aumento del transporte público y a presupuesto del alumbrado público.