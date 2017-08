Cecut apuesta por trabajo colaborativo en beneficio de la comunidad

TIJUANA, Baja California(GH)

La estrecha colaboración que mantiene el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, con asociaciones civiles, institutos, universidades, grupos y líderes sociales, colegios, fundaciones y otros sectores de la comunidad permiten fortalecer los contenidos de su programación en beneficio del público interesado en las expresiones artísticas y culturales.



Durante este mes de agosto se incluye la charla Historia de Baja California: Maquila y ciudad. La paradoja del desarrollo-subdesarrollo, a cargo del maestro Emiliano Raya, este miércoles 9 a las 19:00 horas, en la Sala Federico Campbell, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC.



Para el jueves 10 se tendrá la presentación del libro Cómplices de sueños III: Testimonios de Vida de Promotoras Comunitarias de Tijuana y Mexicali por Roberto Castillo Udiarte (Compilador) y Lilia Angélica Palomares (Coordinadora), con la participación de Cristina Cerros Jaramillo, Laura Verónica Ochoa Zambrano, Blanca del Carmen Gutiérrez, Matilde Arroyo Ramírez, Teresa Álvarez Peña, Rosa Ángel Quintero y Cristina Vega, a las 19:00 horas en la Sala Federico Campbell, en colaboración con Cómplices Comunitarias A. C.



El público que gusta de los temas gastronómicos tendrá la oportunidad de escuchar a la Chef María Engracia Celis, con la charla Cocinas tradicionales y nutrición, dentro del Ciclo Cocinas tradicionales de México, el miércoles 16, a las 19:00 horas en la Sala Federico Campbell, en colaboración con Culinary Art School.



Uno de los deportes más populares del país será materia de la conferencia El futbol y las identidades de México que impartirá Andrés Fábregas Puig, el jueves 17 a las 18:00 horas, en el Vestíbulo de El Cubo, en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte, El Colef



El Ciclo Culturas y Migración incluirá en su sesión de este mes la conferencia 30 años de servicio de la Casa del Migrante en Tijuana, con la participación de Patrick Murphy, el mismo jueves 17 a las 19:00 horas en la Sala Federico Campbell, en colaboración con la Casa del Migrante.



Gracias a las suma de esfuerzos con la Promotora de Cultura de BC y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes se ofrecerá el taller literario El arte lo mínimo: cómo se escribe una novela corta, con Juan Pablo Villalobos como facilitador, con sesiones del 16 al 18 de agosto y para el cual los interesados pueden solicitar su registro sin costo en promotoradecultura@gmail.com antes del 15 de agosto; además el viernes 18 se llevará a cabo la presentación del libro No voy a pedirle a nadie que me crea, de Juan Pablo Villalobos ganador del Premio Herralde de Novela 2016, como preámbulo del XV Festival de Literatura en el Norte (FeLiNo, 2017), estarán acompañando al autor Hilario Peña, Gabriel Ledón, con Jorge Ortega como moderador, alas 19:00 horas en la Sala Federico Campbell.



En la recta final del mes, el lunes 28, se dictará la conferencia magistral Los pueblos originarios de México: Una reflexión, con el etnólogo José del Val, director México Nación Multicultural, UNAM, a las 19:00 horas en la Sala Federico Campbell, en colaboración con México Nación Multicultural, UNAM

Del miércoles 30 de agosto al domingo 3 de septiembre el Cecut será sede del Laboratorio: Procesos en Diálogos 2017, un espacio para mostrar piezas escénicas en desarrollo, con la intención de dar a los artistas, grupos o colectivos, oportunidad para abrir su proceso creativo y de ese modo enriquecer su trabajo, en colaboración con La Mecedora, red internacional de artes escénicas que genera espacios de pensamiento y experimentación artística para enfatizar el desarrollo de nuevas ideas en torno al arte escénico y procesos artísticos compartidos.



Esta nutrida y variada agenda también incluyó, durante los primeros días del mes la conferencia Religiosos en la astronomía, dentro del Ciclo Una ventana al Universo, en el Domo IMAX martes 1, en colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C.



El miércoles 2 tuvo lugar, con una numerosa asistencia, la Lectura en voz alta de Canto a Tijuana de Praxedis Padilla González, en la Sala Federico Campbell espacio que también enmarcó, el viernes 4, la presentación de libro Cultura de paz, palabra y memoria. Un modelo de gestión cultural comunitario, con la participación de Socorro Venegas, Francisco Orozco y Paty Blake, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica.



La Ópera de Tijuana tuvo presencia también en este recinto, el día 6, con el recital Un domingo con los Coros de Ópera de Tijuana, bajo la dirección de Lucía Gudiño.



Cabe señalar que estas actividades son abiertas al público en general sin costo de entrada.