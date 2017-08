Buscan crear más público para la ópera

TIJUANA, Baja California(GH)

Conscientes de que no se puede amar lo que no se conoce, los organizadores del Festival Ópera en la Calle incluyeron en la edición de este año la colonia El Niño como una de las sedes para promover al género y crear nuevos públicos.



María Teresa Riqué, directora general de Ópera de Tijuana, señaló que la comunidad de esa zona de la ciudad no está acostumbrada a escuchar este género musical, pero aun así se decidió realizar el Festival ahí para acercar la música y la danza a público nuevo.



“Esta colonia está en un lugar muy alejado, aquí la comunidad no está acostumbrada a este tipo de eventos, para algunos ha sido la primera vez que escuchan música como ésta. Es un reto hacer el Festival en lugares lejanos a la zona céntrica, pero es muy reconfortante ver cómo algunos niños llegaron solos, otros llegaron con sus papás y se muestran sorprendidos porque nunca habían visto algo así”, manifestó.



Dentro del programa se presentaron el Ensamble de Alientos de la Orquesta del IMAC, el Coro Infantil de la Ópera, un grupo de flamenco, la ópera Bastián y Bastiana, para cerrar con la espectacular Danza del León Chino.



Será el próximo sábado 12 de agosto cuando el Festival Ópera en la Calle llegue a su fin teniendo como sede Playas de Tijuana.