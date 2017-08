Investigan a padres de Valentina por abuso de la menor

TIJUANA, Baja California(GH)

La Policía Ministerial está a la espera de que Erika “N” declare ante el Ministerio Público, tras ser detenida al llevar a su hija de once meses al hospital con múltiples lesiones contusas.



El fin de semana, Erika “N” fue asegurada por agentes de la Policía Municipal después de que doctores de una clínica particular reportaran la presencia de una pequeña de once meses con múltiples golpes en el cuerpo.



A la llegada de los oficiales, entrevistaron al médico y pasaron a detener a la madre, de 40 años.



Según información de un agente de la Policía Ministerial que prefirió mantenerse sin identificar, la mujer no ha emitido su declaración ante el Ministerio Público, sin embargo, señala como responsable de los golpes en contra de la bebé, identificada como Valentina, a su pareja y padre biológico.



Cuando Erika “N” testifique, se armará la carpeta de investigación para reunir las pruebas necesarias y se pueda señalar a algún presunto responsable.



Hasta ayer, la pequeña Valentina se mantenía en estado delicado.



En libertad

De acuerdo a personas allegadas a la familia, tanto la madre como el padre biológico de la menor están siendo investigados por su posible responsabilidad en el delito de abuso de menor.



Mencionaron, bajo condición de anonimato, que este martes, Erika "N", madre de la menor, se encontraba en libertad y realizando trámites relacionados con su situación legal ante el Ministerio Público.



Aseguran que el domicilio de la mujer ya fue revisado por elementos de la Policía Ministerial y que al progenitor de la menor se le realizaron diversas pruebas para determinar su posible responsabilidad.