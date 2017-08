'Hasta la fecha, nada': Madre de Memffis

TIJUANA, Baja California(GH)

“Yo no tengo vida, mi vida es buscar al asesino”, declaró María Dolores de León Mercado, madre de Memffis, la menor que fue hallada sin vida tres meses después de su desaparición en el fraccionamiento El Rubí, en Tijuana.



Este sábado 12 de agosto Memffis cumpliría 11 años de edad, pero desde el pasado mes de febrero su madre no ha tenido cabeza para otra cosa que no sea hallar al responsable de su muerte.



La menor desapareció el 14 de noviembre cuando caminaba hacia su casa luego de salir de su escuela, la Primaria Eucario Zavala de la colonia Obrera donde cursaba el quinto grado.



“A Memffis la encontraron el 2 de febrero y hasta la fecha no hay nada. Voy seguido con las autoridades de la procuraduría para saber cómo va el caso y lo último que me dijeron es que se quedaron sin líneas de investigación”, relató la madre de Memffis.



A siete meses del hallazgo sin vida de su hija, De León Mercado divide su tiempo en dos, una parte en tratar de recuperar su tranquilidad y la otra en repasar mentalmente rostros, nombres o situaciones que pusieron en riesgo la vida de la niña.



Admitió que desde la desaparición de Memffis ha sido objeto de acusaciones, entre las más crueles destacan las que la señalan como responsable de la tragedia que le arrebató a su única hija.



“Yo les pido que si tienen información o vieron algo que pudiera ayudar a localizar al responsable vayan con las autoridades. Es un maniaco el que hizo esto y sigue suelto, pudiera pasarle a otro niño”, expresó.



Añadió que en estos meses ha puesto en riesgo su integridad al recorrer la zona donde fue vista por última vez su hija, para verificar información que la ciudadanía le ha brindado a través de las redes sociales.