Transportistas se inconforman por nueva tarifa

TIJUANA, Baja California(GH)

Transportistas acudieron al Palacio Municipal exigiendo reunirse con el regidor presidente de la Comisión de Transporte Público, Arnulfo Guerrero León, debido a que no están de acuerdo con los ajustes tarifarios.



Asimismo advirtieron de ser necesario interpondrán un amparo contra el Gobierno municipal ya que aseguran no existe congruencia en el aumento en las diferentes rutas.



“Lo confuso que están las tarifas que pusieron en lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, queremos ver el punto de partida, saber cómo está la situación”, declaró el coordinador de la Unión de Taxis Ruta Tijuana, Germán Martínez Cocran.



Aseguran que la única situación real que existe en el tema es el aumento en los precios de la gasolina por parte del Gobierno federal, por lo que la población está sufriendo las consecuencias.



Inclusive insinuaron que en un momento dado tendrán que “parar” de brindar el servicio del transporte debido a que los choferes tienen que trabajar hasta catorce horas para poder sacar un poco de dinero para llevar a sus hogares.



“El amparo es en contra de la autoridad para que las cosas queden como estaban, nosotros no buscamos el aumento sino compensar el alto costo de la gasolina en el uso de los vehículos”, manifestó.



Señalan incongruencia en las nuevas tarifas, al afirmar que una ruta con largo trayecto tiene un costo igual o no hubo aumento, caso contrario a aquellas que recorren cortas distancias en donde se registró un incremento.



Además que la autoridad no ha cooperado para solventar la problemática ya que existe, señaló una saturación de unidades en todas las rutas tanto para taxis como masivo.



Otro punto con el que no están de acuerdo son los cobros “a medias”, al considerar que debe ser por toda la ruta y no por una cierta trayectoria.



Esperan que en los próximos días les expliquen las bases que utilizó el Congreso de Economistas para realizar el estudio pertinente porque según ellos no tomaron en consideración muchos temas.



El ajuste oficial entró en vigor el martes 7 de agosto siendo en un rango de 12 hasta 19 pesos en taxis de ruta y de 12 hasta 16 pesos en transporte masivo. Estudiantes y personas de la tercera edad pagarán 6 pesos.



En los 15 grupos de forman parte de la Unión de Taxis Ruta Tijuana aumentaron 3 pesos, pero ellos consideran que el aumento debió ser de 5.70 pesos.