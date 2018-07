Reportan saldo rojo en fin de semana en Playas de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Aproximadamente 20 mil bañistas visitaron Playas de Tijuana durante el sábado y domingo; el saldo, un hombre ahogado en la zona del Vigía.



El encargado de despacho de la Dirección de Bomberos, José Luis Jiménez González, exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los salvavidas.



“Los salvavidas están haciendo sus recomendaciones de precaución para la gente, pero la misma gente a veces no entiende y se les hace hasta molesto que esté el salvavidas que se tiene que salir, que cuidado porque hay una corriente, o que cuidado porque hay un hoyo, y la gente hace caso omiso”, explicó.



El funcionario detalló que en el mar de Playas de Tijuana hay muchos hoyos, los cuales provocan que se formen corrientes peligrosas.



Refirió que el miércoles se cerraron las playas por oleaje alto y corrientes peligrosas, y aunque ya se permite el ingreso de bañistas porque el oleaje bajó, las corrientes peligrosas siguen.



“Es como si fuera una corriente de un río que te jala en automático, en cuestión de segundos te jala mar adentro”, detalló.



Las corrientes peligrosas están localizadas enfrente de donde hay instaladas banderas rojas.



Sobre la víctima, indicó que los salvavidas lograron sacar al hombre de aproximadamente 40 años de edad del mar para brindarle primeros auxilios, pero perdió la vida alrededor de las 18:00 horas

“En esa área el problema que tenemos es que la gente se mete mucho a tomar bebidas alcohólicas, pierden un poquito el control y se les hace fácil meterse a nadar”, dijo.



Para cuidar a los visitantes, ayer operaron todas las torres con el apoyo de 20 salvavidas, quienes cuidaron a los visitantes de las 9:00 a las 20:00 horas.



Pokémon Go

En información amable, cientos de familias completas demostraron su afición a Pokémon Go, quienes estuvieron “cazando” a lo largo del malecón a las criaturas virtuales con sus celulares inteligentes.



Su objetivo era atrapar a más de 2 mil pokemones; el juego causó sensación desde 2016 y con la actualización Pokémon Go ha sido capaz de movilizar a las personas en un mismo lugar, y al mismo tiempo generar lazos de amistad entre ellas.



El ambiente playero también fue aprovechado por Isai, un cantante que dedicó un reggae a las olas, quien dijo que aprovecha los días calurosos para salir a mostrar su talento.



En otras actividades las familias también aprovecharon el extenso show artístico del malecón y los pequeños conciertos de los grupos de norteño.