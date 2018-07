Cumple Diana un mes sin aparecer

TIJUANA, Baja California(GH)

Diana Piggeonountt, estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), cumplió un mes de desaparecida. Hasta el momento no se tienen pistas de su paradero.



Por ello, los estudiantes y la sociedad en general temen que este caso sea uno más de los que no sean resueltos por las autoridades.



La última vez que los alumnos vieron a su compañera fue cerca de la preparatoria y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que de acuerdo con las cámaras de seguridad, Diana abordó un taxi rumbo a su casa.



Andrea Rincón, egresada de la PFLC y organizadora de la pasada manifestación en la PGJE para exigir el encuentro de su compañera, mostró su preocupación porque Diana se quede en el olvido.



Por el tiempo transcurrido, dijo, el caso se llevó a las instancias federales, pues se tiene la teoría que la joven salió de Tijuana.



“La verdad yo sí temo que este caso se quede en el olvido. Sé que hay cosas que sobrepasan las capacidades que uno puede hacer. Sí me da bastante impotencia por no saber qué más hacer, pero esperamos que este caso se resuelva lo más pronto posible. Y necesitamos saber que ella sigue con vida”, expresó.



Al igual que el resto de los alumnos de la preparatoria, Andrea Rincón mantiene la esperanza para que Diana Piggeonountt regrese con sus familiares y amigos.



“Yo pido y sigo exigiendo que no se deje el caso como uno más y que tampoco se piense que ella se fue por voluntad propia, porque ella es una niña de 15 años”, indicó.