En deterioro Bulevar 2000 por falta de mantenimiento

TIJUANA, Baja California(GH)

El Corredor 2000 fue inaugurado en octubre de 2006 por el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Hoy, es fundamental para la conectividad de zona Este de la ciudad, pero debido a la falta de mantenimiento se ha deteriorado.



El bulevar está a cargo del Gobierno del Estado pero debe pasar a manos del Municipio, para lo cual primero necesita ser reparado y que se concluyan obras complementarias pendientes.



La vialidad, de dos carriles por sentido a base de concreto hidráulico, tiene una longitud de 40.71 kilómetros y requirió una inversión de mil 750 millones de pesos.



Tan solo de 2013 a 2018 se ha invertido poco más de 87 millones de pesos en obras de mantenimiento y reparación, con base en información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado a través de una solicitud de transparencia.



Por año, fueron 14 millones 688 mil 220 pesos en 2013, 5 millones 75 mil 74 pesos en 2014, 13 millones 9 mil 757 pesos en 2016, 3 millones 862 mil 529 en 2017 y 50 millones 534 mil 718 pesos en 2018.



En 2013 se rehabilitó la Segunda y Tercera etapa del corredor, se ejecutaron obras de limpieza y se construyeron contracunetas; en 2014 continuó la rehabilitación; en 2016 se construyeron dos puentes peatonales y en 2017 dos más, mientras que para este 2018 está en proceso la edificación de banquetas y bahías para el transporte público, así como acciones de rehabilitación y mantenimiento.



CMIC propone APP

“Principalmente el problema es que es tierra de nadie, es una tierra abandonada, el Municipio no puede tomarlo y el Estado no tiene recursos para mantenerlo”, declaró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tijuana, Gabriel Valenzuela Moreno.



Explicó que originalmente se construyó un bulevar que debía tener accesos controlados, similar a las vías lentas de la Vía Rápida, pero nunca se edificaron.



“Se empezaron a hacer cruces de una manera indiscriminada porque todo mundo empezó a solicitar cruces en beneficio propio, por ejemplo, si iban a hacer un centro comercial, un fraccionamiento, y por esa razón se empezaron a hacer muchos cruces que no estaban desde un inicio proyectados”, detalló.



Además, dijo que lo más delicado es que el Gobierno del Estado no tiene presupuesto para darle mantenimiento y el Municipio no lo atenderá porque no se le ha entregado oficialmente.



“El Municipio en las condiciones actuales que está la vialidad no la va a tomar porque le costaría mucho dinero recibirla e inmediatamente inyectarle recursos para mantenimiento”, subrayó.



El titular de la CMIC refirió que falta mucha señalética, iluminación, y de acuerdo a como se proyectó originalmente, también carriles adyacentes.



“Es un círculo vicioso por lo cual el bulevar 2000 cada día está más deteriorado porque casi no se le da mantenimiento”, agregó.



Valenzuela Moreno informó que hace año y medio la CMIC entregó una propuesta al Gobierno del Estado para atender la situación con obra a través de una Asociación Público Privada (APP).



“Habíamos proyectado hacer un carril confinado de ida y vuelta, pero de cuota, en los primeros 12 kilómetros iniciando en la caseta de Tecate y terminar en la carretera Libre Tijuana-Tecate, ahí es donde está el mayor conflicto”, puntualizó.



Además de darle mantenimiento a los carriles actuales, serían construidos dos confinados en el camellón central del bulevar, expuso, y tendría una salida a la altura del Parque Industrial El Florido.



“Para el tráfico pesado del Parque Industrial porque a ellos les convendría mucho, ahorita cuando sacan su sacan sus productos, prácticamente van escoltados por todos los asaltos que ha habido, sin embargo, con carriles confinados se evitaría ese proceso”, apuntó.



La cuota proyectada es de 10 pesos, y la inversión de 600 millones de pesos, indicó el presidente de la CMIC.



Señaló que es una vialidad indispensable para el desarrollo de la zona Este de la ciudad.



“Es una vialidad cada día más importante, ya se detonó una gran parte de la población en la zona Este y es algo que no debemos de perder de vista, es necesario actuar sobre lo que va a ser esa vialidad”, destacó.



Sobre el tramo que inicia a la altura de la carretera Libre Tijuana-Tecate y concluye en Popotla, mencionó que tampoco está en óptimas condiciones y aunque hay menos flujo vehicular, sí se requiere corregir muchas fallas.



De acuerdo a un reporte de la Cruz Roja Tijuana, de enero a junio se han atendido 2 mil 374 accidentes automovilísticos, de los cuales 279 fueron en el Corredor 2000, entre los que destacan 110 choques, 8 prensados, 17 atropellados y 41 volcaduras.



El Ayuntamiento

El 8 de noviembre de 2017 el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, declaró que con los recursos que maneja actualmente el Ayuntamiento no sería posible recibirlo en las condiciones en las que se encuentra.



"Lo importante no es tanto que ya es del Ayuntamiento o no es del Ayuntamiento, es generar esa sinergia de trabajo en donde podamos ir: Tú métele y yo le meto y ahí vamos caminando parejo", aseveró en esa ocasión.



Lo que los ciudadanos quieren, insistió, es que esté iluminado, seguro, y poder transitar.



Inversión en 5 años

2013 14’688,220.38

2014 5’075,741.23

2016 13’009,757.15

2017 3’862,529.22

2018 50’534,718.06



Tome nota

La obra fue inaugurada el 12 de octubre del 2006 por el entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada, acompañado del gobernador, Eugenio Elorduy Walther.

Población beneficiada: Un millón de habitantes

Flujo vehicular: 75 mil unidades

Longitud: 40.71 kilómetros

Dos carriles por sentido más acotamiento

Inversión: Mil 750 millones de pesos (1,750’000,000)