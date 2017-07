Acuden a playas de Rosarito más de 4 mil bañistas

ROSARITO, Baja California(GH)

El ascenso en la temperatura ambiental, atrajo a las playas de Rosarito a más de 4 mil bañistas que armados con bebidas de graduación alcohólica y otras refrescantes, se arremolinaron para buscar un lugar en la arena y disfrutar de la suave brisa marina.



Pese a que el mar estaba “picado” miles de bañistas sortearon las olas para amortiguar los efectos del sol, que después del mediodía de la jornada sabatina estaba agotador.



En la playa del centro de la ciudad, decenas y decenas de personas buscaban un lugar donde estacionarse, ya que la mayoría de los espacios estaban saturados, lo que los obligaba a caminar mayores distancias con las cajas de cervezas sobre los hombros.



Salvavidas indicaron que hasta la tarde de ayer no se reportaron incidentes mayores, a pesar de que solo cuatro de las siete torres ubicadas en la principal playa del Municipio, estaban abiertas y brindando servicio, esto ante la falta de personal del que aún se carece a la fecha.



Mientras, la venta ambulante en la playa lució en todo su esplendor, resaltando el espacio que se utiliza por los renteros de mesas y sillas, quienes con su actividad limitan el espacio de los visitantes para elegir un lugar en la arena, que no sea copado por ellos.



Los renteros de caballos, tuvieron una buena jornada, por ello la arena lució en varios de sus tramos con excremento que dejan a su paso los animales durante los paseos y que sus dueños no levantan, hasta que termina su día de trabajo, mientras las autoridades hacen poca presencia para ordenar este sitio que es patrimonio y el principal atractivo económico de Rosarito, según refiere el sector empresarial.