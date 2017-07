Municipio deberá aclarar contratos al Senado: COCI

TIJUANA, Baja California(GH)

El Congreso del Estado tendrá que investigar irregularidades en el contrato de camiones de basura por parte del Ayuntamiento, esto de acuerdo al exhorto hecho por la bancada del PRI en el Senado.



“Esto ya tomó una nueva connotación, es mas trascendente, no es un tema ciudadano sino la autoridad es la que está actuando en diferentes instancias”, declaró el coordinador del Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) Carlos Atilano Peña.



Consideró importante que también sea mandada una orden exigiéndole al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California revise todos los presupuestos del uso de recursos derivado del mencionado contrato.



Por lo que la presente administración deberá aclarar porque se hizo una adjudicación, los montos utilizados, y si no era mejor opción comprarlos.



“Lo que queremos es ponerle un alto a la autoridad municipal para que no siga utilizando los contratos de arrendamiento como una forma de hacer negocio”, manifestó.



En otro tema, reveló que durante los pasados días han recabado más de mil firmas para respaldar la denuncia penal que interpusieron ante el Ministerio Público, resalto la importancia de la participación ciudadana para darle mayor solides y atención por parte de la autoridad.



La denuncia interpuesta semanas atrás va dirigida al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, la síndico Municipal, Ana Marcela Guzmán Valverde y la oficial Mayor, María de los Ángeles Olague Contreras.



“Existen grandes irregularidades, nos damos cuenta que estamos bien por la denuncia planteada, y las irregularidades pueden traer consecuencias negativas inclusive una revocación de mandato que es lo que estamos buscando”, expresó.



Buscarán que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) vuelva a ser llamado a declarar el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz al no presentarse la pasada semana pero en esta ocasión en un tiempo determinado y con medidas como multas o arresto hasta que cumpla.



“El ayuntamiento debe de contar con sus propios bienes y servicios y no estar pagado por estos; tienen la capacidad económica para solventar todo esto, se nos mintió que la contratación era porque no había dinero porque entre diciembre y enero ingresaron más de mil 600 millones de pesos por concepto del predial”, puntualizó.