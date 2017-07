Bosé se une a Timbiriche

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace décadas apadrinó a Timbiriche, y ahora, Miguel Bosé se siente con el compromiso de formar parte del reencuentro de la agrupación.



“Es lógico, tiene todo el sentido del mundo, de la misma manera que han invitado a todos los que han formado Timbiriche, me inviten a mí que fui su productor y compositor de las canciones.



“Tendré que estar, ¡voy a estar! Es una celebración”, señaló el cantante en rueda de prensa.



Las canciones del primer LP de Timbiriche se dieron a conocer en un especial de 1982 y su padrino fue Miguel Bosé, con quien interpretaron la canción “Don Diablo”.



El cantante español volverá a dar conciertos en México con su gira “Estaré”, del 13 al 15 de octubre, un mes después de que inicie la de Timbiriche, el 13 de septiembre, por lo que podrían coincidir.



Bosé celebra 40 años de trayectoria, a lo largo de los cuales asegura que se ha reinventado, algo que lo ha mantenido en el gusto del público y por lo que suma seguidores de nuevas generaciones.



“Hay una conexión muy grande con la gente más joven, porque el sonido se asemeja al que ellos están acostumbrados a escuchar, en las cosas que pertenecen a sus gustos, a los artistas más contemporáneos”.



El intérprete del sencillo “Linda”, lanzado en 1977, asegura que lo mantiene la constancia.



“Es mucho trabajo... quieres ser grande, no hay más que eso. Llevo cuarenta años en esta profesión: hoy (ayer) llegué a México a las 4 de la mañana y no me acuesto hasta las 12 de la noche”, señaló.



El también compositor, de 61 años, ya tiene algunas ideas para crear un nuevo disco inédito, pero será hasta fin de año cuando empiece a darle forma, pues su gira terminará hasta marzo de 2018.



“Cuánto de todo eso al final cuajará, al final no lo sé; pero tengo 40 ideas, luego desarrollaré, pegaré, cortaré... En navidades voy a acercarme a lo que tengo nuevo para empezar, a ver qué sale”.





“Es lógico, tiene todo el sentido del mundo, de la misma manera que han invitado a todos los que han formado Timbiriche, me inviten a mí que fui su productor y compositor de las canciones”



Miguel Bosé

Cantautor