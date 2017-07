100 días de rebelión

CARACAS, Venezuela(GH)

La rebelión popular de Venezuela es una historia que se está escribiendo por miles de manos, con renglones más o menos torcidos, incluso sangrientos, pero llenos de valentía.



Cuando la luz vuelva a iluminar la oscuridad que reina en el país como la definió la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en su comparecencia ante el Parlamento–, los nombres de todos estos protagonistas ya formarán parte de la historia contemporánea de la nación sudamericana. Una historia que en los últimos años masca la tragedia.



Cien días de una rebelión cargados de símbolos, de “atrocidades” (como las bautizó el propio general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa) y también de actos heroicos. Como el que protagonizó María José Castro, de 54 años, en un territorio copado por jovencitos.



La mujer tuvo el coraje de plantarse delante de una tanqueta, con su bandera tricolor sobre los hombros a modo de manto protector. Lo que buscaba era frenar la represión, pero lo que consiguió fue una imagen que al mundo le recordó al hé- roe chino de la Plaza de Tiananmén (1989).



Castro no ha dejado de luchar en los 100 días, no quiere dejar solo a ese batallón de hijos que le ha proporcionado su cruzada. “Me han dado perdigonazos, pero me los sacudo y sigo para demostrarles que no me van a quitar de ahí”, resume sin darse ninguna importancia.



Como el acto de valentía, protagonizado por un cirujano oncólogo de prestigio, Vladimir Galavís (56 años), quien se abrazó al oficial de la Guardia Nacional que reprimía a sus compañeros.



Un acto conciliador que se acabó de golpe, cuando una ballena disparó su chorro de agua a presión contra el cuerpo del galeno, para dejar claro que quien tiene la fuerza no necesita de abrazos.



Las palabras posteriores de Galavís, durante una sesión especial en el Parlamento, se han clavado en el alma del país porque hasta para morir hay que hacerlo con dignidad. “El 90 por ciento de nuestros enfermos mueren con dolor; no hay morfina en los hospitales”, expresó el médico.



Agua a presión y bombas lacrimógenas, como las que el 1 de mayo arrojaron a las pestilentes aguas del río Guaire a Jesús Ibarra (19 años), estudiante de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, fracturándole el cráneo.



El joven, también llamado guerrero del asfalto, lleva más de dos meses luchando por su vida porque el agua contaminada le provocó una infección pulmonar y en todo el sistema nervioso central.



Varias campañas por redes sociales han logrado pagar parte de las millonarias operaciones en un país quebrantado por la mayor crisis económica y social que se recuerda. Son sólo tres historias, pero hay muchas más, cientos de ellas.



Como la de Neomar Lander (17 años), que corre de boca en boca y que quiere convertirse en una leyenda. Los investigadores creen que el estallido de una bomba lacrimógena contra su pecho le arrancó la vida, pero el gobierno mantiene la versión de que se mató él mismo manejando un explosivo pirotécnico.



Desde el primer día, a Neomar se le veía por todos lados, flacucho, sonriente, siempre en primera fila cuando comenzaba la represión y los manifestantes huían asfixiados y amedrentados.



Entonces era su turno, el de los “escuderos de la libertad”, capaces de enfrentarse a las fuerzas gubernamentales. Robocops protegidos de cabeza a pies frente a jóvenes, incluso menores de edad como Neomar, pero sin temor a la muerte porque en su vida diaria han perdido la esperanza.



Una de sus frases, grabadas por un reportero días antes, resuenan una y otra vez en cada marcha opositora, convertida en uno de los lemas de los protestantes: “La lucha de pocos vale por el futuro de muchos”.



Palabras de un chiquillo nacido en un barrio popular que hoy parecen filosofía derramada sobre los escudos de protección, en camisetas, incluso en los cascos de sus compañeros.



En la otra trinchera, los héroes, según Nicolás Maduro, son otros: los guardias nacionales y policías, que han lidiado con las protestas y contra los llamados terroristas, sin armas de fuego o perdigones, pues solamente el agua y el “gasecito” están permitidos.



La realidad, como tantas veces en la tragedia del surrealismo bolivariano, dice otra cosa.



REPRESIÓN SISTEMÁTICA



Según los cálculos del Barómetro de las Américas, el 15.74 por ciento de los venezolanos ha participado en protestas durante 2016 y 2017.



No sólo manifestaciones políticas, la mayoría son para demandar comida o para gritar por la falta de los productos más básicos.



El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social ha registrado 2 mil 675 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 19 de junio, en cuyo marco la Fiscalía ya cuenta 91 víctimas mortales.



Medios locales y el propio Observatorio elevan la cifra hasta los 108 fallecidos tras la “represión feroz” (palabras de la Fiscalía) de las fuerzas gubernamentales y las batallas posteriores que ésta provocaba, además de los saqueos desde que se rompiera el hilo constitucional a finales de marzo con las dos sentencias del Tribunal Supremo contra el Parlamento.



Un hilo que en este momento ya está devorado por los constantes mordiscos del poder revolucionario. Rostros y cifras que sirven para documentar la dimensión de la tragedia venezolana, más allá de los otros gases lacrimógenos que lanza la propaganda gubernamental. La Asamblea Nacional, usando sus propios informes, calcula que son más de 15 mil los heridos, incluidos más de medio centenar de diputados opositores.



Según el Foro Penal, son 3 mil 616 las detenciones efectuadas, a las que hay que sumar todavía las últimas operaciones policiales. Alrededor de mil 100 permanecen todavía encarcelados, aunque Alfredo Romero, director ejecutivo de esta ONG que asiste a los detenidos, asegura que han llegado a 438 presos políticos.



Antes de comenzar la rebelión popular, como la define la ONG de derechos humanos Provea, se contaban 115 prisioneros políticos. Los últimos en sumarse a la galería de los horrores son los 22 muchachos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el centro del país, que sufrieron en su campus la invasión de las fuerzas policiales, pese a la autonomía universitaria.



Trasladados a una corte militar, 11 de ellos fueron enviados al penal de El Dorado, en los confines de la Gran Sabana, a mil kilómetros de sus hogares. El oficialismo ha desplegado una hoja de ruta para acabar con las protestas basada en la represión sistemática, que ha ido sumando distintas formas, cada vez más violentas.



“El gobierno está incrementando sus niveles de crueldad y represión; se está implementando el Plan Zamora en sus diferentes fases y cada una supone el incremento de la fuerza represiva y de las amenazas contra los manifestantes”, resume Rafael Uzcátegui, director de Provea.



Incluso de terrorismo de Estado y ejército de ocupación calificó la Fiscal Luisa Ortega las tácticas de sus antiguos aliados. La estrategia bolivariana evidencia que el objetivo gubernamental es acallar la protesta descontando las numerosas filas opositoras entre heridos, detenidos y apercibidos de sanción.



Y con el miedo, que corre a toda velocidad por las calles venezolanas. “En el marco de las protestas hemos documentado casos de detenciones arbitrarias, hostigamiento, disparos indiscriminados a residencias y centros comerciales, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes y ejecuciones extrajudiciales”, denuncia, sin tapujos, Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), histórica organización defensora de derechos humanos que encabezó las investigaciones tras la represión del Caracazo, sublevación popular ocurrida en 1989 y que para el propio Hugo Chávez fue el germen de la revolución bolivariana.



“También hemos documentado casos de criminalización y actos de hostigamiento a defensores de derechos humanos y contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos de medios de comunicación”, añade Liliana Ortega.



Abusos que no son consecuencia de la represión, sino que forman parte de ella, con el objetivo de impedir el derecho a la manifestación y la persecución de la disidencia, reprocha la directora de Cofavic.



En este mismo capítulo contra los derechos humanos se inscribe el uso de los tribunales militares contra más de 300 civiles, algo no previsto por la Constitución bolivariana de 1999 que ahora el “hijo de Chávez” necesita cambiar para atornillarse en el poder.



“Es una práctica nefasta, como la utilizada por las dictaduras sudamericanas en el pasado”, sentencia Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos y, junto a la fiscal rebelde, la principal bestia negra del madurismo durante la ola de protestas que, en 100 días, ha logrado cambiar la faz de Venezuela.