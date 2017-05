Pueden ser mortales enfermedades intrahospitalarias

ENSENADA, Baja California(GH)

Las enfermedades que pueden transmitirse por bacterias o virus, dentro de los hospitales, pueden causar la muerte de los pacientes que se atienden en el nosocomio.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, señaló que estas enfermedades pueden prevenirse con el lavado de manos adecuado, ya que los microorganismos suelen ser más resistentes a los tratamientos.



“Como estos virus ya estuvieron en contacto con antibióticos, ya se volvieron resistentes y es más complicado tratar una infección intranosocomial que una infección que venga de fuera, cuando los microorganismos no son tan resistentes”, explicó.



El médico comentó que alrededor del 75% del personal de salud ya tiene el hábito de asear correctamente sus manos antes y después de estar en contacto con algún paciente; sin embargo, debe fomentarse la técnica en las nuevas generaciones.



“He observado que la mayoría de las enfermeras se lavan las manos y usan la técnica adecuada; pero los médicos tenemos que asumirlo como un hábito real”, indicó.



Debido a que estas padecimientos son evitables con el aseo de las manos, las complicaciones en los pacientes por enfermedades intrahospitalarias pueden ser negligencia médica.



“Si nosotros no aceptamos este reto como algo importante, estamos cometiendo una negligencia porque sabemos que lo podemos evitar, pero no creemos que sea importante”, recalcó.



Finalmente, señaló que al evitar estos padecimientos se generan menos gastos en medicamentos, antibióticos y hospitalización, además de prolongar la vida con buen estado de salud.