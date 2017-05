Lupus, padecimiento que afecta a 5% de ensenadenses

ENSENADA, Baja California(GH)

Menos del 5% de la población ensenadense padece Lupus Eritematoso, una enfermedad autoinmune que genera la incapacidad del paciente, lo que le impude desarrollar una vida normal.



En el Día Mundial contra el Lupus, que se celebra el 10 de mayo, el jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, José Antonio García Rivera, explicó que este padecimiento no es infeccioso, sino generado por el organismo.



“Es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante, nadie sabe quién va a tener Lupus, se desarrolla espontáneamente por una condición autoinmune, donde sus propios anticuerpos se delsionan y puede generar problemas severos”, dijo.



En Ensenada, agregó, los pacientes están sometidos a tratamiento con un reumatólogo, quien es el único especialista que puede atacar y controlar el problema, para así generar una mejor calidad de vida.



Señaló que el Lupus puede desarrollarse desde edades tempranas, generando en la persona un deterioro constante, especialmente cuando no se somete a tratamientos.



La enfermedad no tiene cura, por lo que la persona debe estar en tratamiento de por vida y evitar problemas renales, cardiacos y articulares ocasionados por el padecimiento.



García Rivera comentó que las manifestaciones más comunes son las manchas en forma de alas de mariposa en el rostro, dolores articulares y musculares, y fiebres.



“De tener síntomas, vayan al médico para que sea un diagnóstico temprano y el tratamiento sea menos agresivo”, finalizó.