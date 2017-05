Maestros exigen pagos pendientes

ENSENADA, Baja California(GH)

Cientos de docentes pertenecientes a la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron para exigir a las autoridades estatales los pagos pendientes a maestros interinos y jubilados.



Óscar Iván del Río Valenzuela, coordinador de la región Ensenada de la Sección 37, explicó que de enero más de 3 mil maestros interinos no han recibido sus honorarios, además de los docentes jubilados que no han percibido su pensión.



“Tenemos desde el mes de enero a la fecha sin recibir un solo centavo, y lo más triste y el compromiso del maestro, siguen presentándose a trabajar”, detalló.



Del Río Valenzuela, comentó que estarán manifestándose hasta que se logre una respuesta por parte de las autoridades estatales, aunque el paro laboral sólo fue este martes.



Recordó que se notificó con tiempo a los padres de familia el motivo de la manifestación, misma que calificó justa, válida y necesaria.



“Yo también soy padre de familia y tengo maestros interinos que dan clases a mis hijos, y se me hace inhumano que el mismo gobierno que está para defendernos, sea el que pisotee los derechos de los compañeros trabajadores”, señaló.



Crean confusión por paro



En redes sociales comenzó a distribuirse una imagen en la que la Sección 37 del SNTE realizaría un paro laboral que llevaría a la suspensión de clases este martes, por lo que los usuarios comenzaron a preguntarse si era verídico.



El paro laboral no afectó a las escuelas de nivel básico de la Sección 2, también perteneciente a Ensenada, por lo que las clases continuarán con normalidad.



De acuerdo con el coordinador, las clases se normalizarán a partir de este miércoles, a reserva de las escuelas que realicen algún festival por el Día de las Madres el 10 de mayo.