Paran clases en 980 escuelas del Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

Más de 980 escuelas en Baja California agremiadas a la Sección 37 del SNTE, suspenderán actividades este día, en forma de protesta por la falta de pago a maestros interinos y la liberación de jubilaciones.



María Luisa Gutiérrez Santoyo, secretaria general de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), indicó que espera que sean más de 8 mil docentes los que se sumen al movimiento de protesta.



Para la cual se les cita a los profesores acudir a la explanada de la plaza de los Tres Poderes en Mexicali a partir de las 8:00 horas de este martes.



La líder sindical aseguró que agotarán todas las medidas hasta lograr una propuesta por parte del Poder Ejecutivo para darle solución a los adeudos y jubilaciones.



“A un año seis meses de la llegada de este Comité Ejecutivo Seccional, hemos agotado todas las mesas de dialogo, todas las instancias gubernamentales que tienen que ver con las soluciones de nuestros problemas”, explicó.



Dijo que durante su gestión únicamente se han dado 600 jubilaciones de los más de 3 mil 200 maestros que esperan ser pensionados y jubilados.



“Lo que ya no podemos seguir permitiendo es que nuestros trabajadores de la educación sigan desempeñando su materia de trabajo sin recibir salario”.



“Hemos sido siempre tolerantes; tenemos claro que a nuestros compañeros les interesa que los niños y jóvenes de este estado tengan educación pública”.



“Pero hoy ante la falta de sensibilidad de un gobierno, que yo entiendo que no es el Gobernador quien tiene que sentarse a decirnos cómo solucionar esto, pero hay un gabinete dedicado a esto”.



“Y si a ese gabinete no le interesa el destino de la educación pública en Baja California a nosotros los maestros si”, señaló Gutiérrez Santoyo.



Quien agregó también que la manifestación es el primer paso pero que irán amentando sus medidas conforme no vean una solución.



Realizando un volanteo en la ciudad para dar a conocer a la ciudadanía su situación y que “en efecto si ocupamos hacer un paro indefinido lo vamos hacer”.



Con tal de que “el Gobierno del Estado no pudiera decir que yo no he tocado todas las instancias necesarias”, explicó.



Finalmente, indicó que con esto buscan que el Ejecutivo marque una ruta que le pueda certeza a sus agremiados sobre todas las situaciones que hoy aquejan al magisterio de Baja California.