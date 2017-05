Desconocen qué contamina playa

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de que Playa Hermosa ya se encuentra con niveles de enterococos por debajo de la norma, las autoridades no han encontrado qué ocasionó la fuerte contaminación unos días antes de Semana Santa.



El director técnico de Comisión Nacional del Agua (Conagua), Francisco López Chávez, recordó que a través de la Ley de Aguas Nacionales, aclaró que hasta el momento no se ha encontrado que alguna planta de tratamiento sea la responsable de la contaminación en la playa.



“Luego de haber hecho una inspección puntual no se encontró exactamente que las plantas estuvieran contaminando, sin embargo, hay un procedimiento administrativo que lo está haciendo la Dirección de Administración del Agua y de encontrar algo establecerán las sanciones que corresponden”, señaló.



Por su parte, el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Leopoldo Jiménez Sánchez, puntualizó que la dependencia a su cargo únicamente es responsable de llevar a cabo los monitoreos de las playas y realizar análisis, lo que genera que el comité técnico de playas limpias determine el cierre o apertura de las mismas.



“Nosotros no sabemos exactamente cuál es la fuente o qué fue lo que lo ocasionó, la única cosa que presentamos fue una evidencia analítica de que algo ocurrió en ese momento y que posteriormente se corrigió, porque ya no volvimos a encontrar valores fuera de norma”, expresó.



El director recordó que antes de Semana Santa se registraron valores de hasta 24 mil enterococos, valores que nunca antes habían sido detectados en una playa de Ensenada, no obstante, puntualizó que el último monitoreo arrojó menos de diez enterococos.



Jiménez Sánchez informó que la semana pasada se realizaron monitoreos en Playa Hermosa, Pacífica, Conalep 1, Conalep 2, y La Misión, dando como resultado que todas se encuentran dentro de norma.