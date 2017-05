Adeudo con maestros es por falta de flujo: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el paro de labores que se espera para este día por parte de los agremiados a la Sección 37 del SNTE en todo el Estado, el secretario de Educación Estatal, Miguel Ángel Mendoza González, dijo que es problema que no surge de la Secretaría.



“El problema de flujo es del Ejecutivo, de Planeación y Finanzas, no de la Secretaría de Educación”.



“Es la forma como Planeación y Finanzas organiza sus finanzas, la Federación nos envía los recursos a través de programas etiquetados”.



“Hay una oficina que maneja el dinero, nosotros solamente manejamos la educación, nosotros programamos y mandamos todo para allá, la falta de flujo no está en Educación”, declaró Mendoza González.



En cuanto a la manifestación por parte de los maestros, declaró que es un derecho legítimo que tienen, por lo que tienen razón de luchar para que se les dé su pensión.



“Si una persona le apuesta toda su vida a que le descuenten un dinero y cotiza cada semana para que después de 30 años trabajados le den su pensión y le apostó a eso, se la tienen que dar y es justo que se la den”.



“Cualquiera nos enojaríamos si al momento que terminar de trabajar no nos dan la pensión, entonces el sindicato tiene su derecho de manifestarse”.



Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, se mostró en contra de que los estudiantes se queden sin clases.



“Yo lo único que comento los niños qué culpa tienen, si van a dejar sin clases a los muchachos, es una hora, y un día que se pierde, pero están en su derecho de presionar”.



Mendoza González, agregó que para el tema de jubilaciones se requiere un presupuesto mínimo de 1 mil 500 millones de pesos, mientras que el adeudo con los interinos asciende a los más de 300 millones de pesos.



Finalmente, aclaró que construiría una ruta de acciones para ofrecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la cual beneficie y dé soluciones a las problemáticas que aquejan al magisterio.